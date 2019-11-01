По данным Центральной избирательной комиссии РМ, к 15:00 в Молдове проголосовали более 438,8 тыс. человек или около 27,6%. В Кишиневе явка к этому времени составила 148,6 тыс. человек или 23,38%. Также наблюдатели Promo-LEX сообщили о нарушениях во время голосования.
Активнее голосуют женщины — более 53% проголосовавших по всей стране. Кроме того, почти 64% избирателей старше 40 лет. Явка среди граждан Молдовы от 26 до 40 лет составила 19,7%, а от 18 до 25 лет — 5,5%. Также к 15:00 проголосовало 11% граждан старше 70 лет, передает newsmaker.md.
В Кишиневе похожая картина: также активнее женщины и жители столицы старше 40 лет.
В Молдове в первые часы работы избирательных участков 3 ноября ассоциация Promo-LEX, которая наблюдает за вторым туром местных выборов, обнаружила более 30 нарушений. Больше всего нарушений связаны с неправильной процедурой опечатывания избирательных урн — девять случаев.
Среди других нарушений — наличие ближе 100 метров от участка рекламных материалов: предвыборных панно и афиш. Также рядом с двумя участками в Кишиневе проводили предвыборную агитацию, а это запрещено законом.
Кроме того, на трех участках не работала видеорегистрация, на двух не было света, а на одном участке не могли открыть кабинет с компьютером, так как сломался ключ.
В пяти случаях Promo-LEX зафиксировал нарушения доступа к интернету. Еще на трех участках наблюдатели заметили, как избиратели фотографировали избирательный бюллетень, или как-то иначе нарушался секрет голосования.
Отметим, в Молдове проходит второй тур выборов. В Кишиневе за кресло мэра борются представитель блока ACUM Андрей Нэстасе и социалист Ион Чебан. newsmaker.md