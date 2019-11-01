У жителей двух микрорайонов Бендер «Ленинский» и «Балка» появилась возможность получить качественную медицинскую помощь, не нарушая своего привычного распорядка дня. Пациенты, чье состояние не требует круглосуточного наблюдения, могут прийти в стационар днем, пройти назначенные обследования, получить капельницы и уколы в сжатые сроки и в удобном для них режиме. Госпитализация в больницу уже не обязательна. сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Мы своими силами, физическими и душевными стараниями, открыли этот стационар, провели ремонт. Тут и новая мебель, уютный интерьер. Сотрудники сами пошили тюль, чтобы нашим пациентам здесь было приятно находиться и укреплять свое здоровье», - подчеркнула главный врач Бендерского центра амбулаторно- поликлинической помощи Наталья Спиваченко.
Наталья Спиваченко отмечает, всего по Бендерам функционирует 86 коек дневного стационара. Планирование пациентов происходит обычно «наперёд». Таким образом, за девять месяцев в условиях дневного стационара было пролечено 1,5 тысячи пациентов: «В концепции здравоохранения на 2019-2026 годы говорится о том, что необходимо оптимизировать работу амбулаторно-поликлинической сети с возможность разгрузки стационаров. Мы стараемся идти по этому пути, потому что это не только удобно, но и экономически выгодно. Содержание пациентов обходится дешевле, не приходится тратить средства из бюджета на питание, обслуживание».
В стационаре разместили три койки, оказывать помощь будет врач и медсестры. Ультразвуковая диагностика, электрокардиограмма, заборы анализов крови и т.д. Все необходимые медицинские услуги на амбулаторном этапе граждане получат здесь: «Пациент оформляется на дневной стационар по направлению врача. Доктор со стационара оформляет историю болезней, лист назначений и в течение всего периода лечения наблюдает за больным. При проведении любых манипуляций он присутствует рядом с пациентом»,- пояснила Наталья Спиваченко.
Первым пациентом стал 58-летний Владимир Анатольевич. Об открытии дневного стационара был извещен за две недели. Направление получил от хирурга, ему назначили инфузионную терапию. Пенсионер рассказывает, ездить в городскую больницу и подниматься по этажам сложно, появляется одышка: «Здесь мне близко, я 300 метров пройду, получу капельницу и домой. Я считаю, такие палаты должны быть в каждом районе. Это удобно не только для пенсионеров, но и для матерей с детьми. Открыть стационар - прекрасное решение. Раньше у меня тоже была мысль. Думал, если у меня будут лишние деньги, сам открою здесь кабинет, чтобы не ездить никуда, потому что это тяжело».
Заведующая Бендерской поликлиникой №3 Жанна Панасюк объясняет, назначения по лечению и обследованию пациентов будут выписывать не только врачи общей практики, но узкие специалисты. Поликлиника готова расширять свои возможности. Всё это делается с целью улучшения медицинской помощи населению.
В июне Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи открыл дневной стационар в пятой поликлинике, это нашло большой отклик у горожан. В недалеком будущем руководство планирует предоставить такую возможность и жителям микрорайона «Шелковый».