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Названа самая опасная страна Евросоюза

Названа самая опасная страна Евросоюза

Евростат подсчитал количество правонарушений в различных странах ЕС. Самым опасным государством еврозоны была признана Бельгия, сообщается на сайте ведомства.

Евростат констатировал, с 2011 по 2017 год в ЕС снизилось количество ограблений на 24% — с 522 тыс. до 396 тыс. При этом число нападений в Европе только за 2017 год превысило 1,1 млн, сообщает iz.ru.

Наибольшее количество правонарушений на 100 тыс. жителей в 2017 году было отмечено в Бельгии (167). На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144).

Также в список попали Англия и Уэльс (Великобритания) — 132 правонарушения — и Португалия (115).

Ниже всего уровень преступности оказался в Словакии и Венгрии (по 9 нарушений), Румынии (16), Эстонии и Чехии (по 15 правонарушений), на Кипре (14), в Словении (12).

По числу убийств самые высокие показатели были отмечены в Латвии (5,6), Литве (4,0), Эстонии (2,2) и на Мальте (2,0), а самые низкие — в Люксембурге (0,3), Чехии, Италии и Австрии.

В ноябре 2018 года специалисты сервисной медицинской компании International SOS назвали самую безопасную страну для путешественников.
iz.ru
  • Сегодня, 07:49
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