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Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

В воскресенье, 3 ноября, Игорь Додон посетил с семьей Бендерскую крепость – памятник архитектуры 16-го века, который он давно обещал показать своим сыновьям.

На территории крепости глава государства провел неформальное общение с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Кроме того, они познакомили своих жён друг с другом, передает aif.md

– Для нас провели экскурсию по крепости, и я высоко оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект, привлекающий большое число туристов. Мы вместе отпраздновали День национального единства – важный государственный праздник Российской Федерации, стратегического партнера Республики Молдова. Оцениваю эту неформальную беседу с господином Красносельским как продуктивную и считаю, что нам нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан с обоих берегов Днестра, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

Додон и Красносельский вместе отметили День национального единства

aif.md
  • Сегодня, 17:54
  • DTV
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