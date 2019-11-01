Рынок труда Приднестровья разбалансирован и сейчас находится, если не в критичном, но близком к этому состоянии. Анализ результатов о движении трудовых кадров и наличии рабочих мест в экономике республики за III квартал 2019 года (без учета субъектов малого предпринимательства) показывает общее сокращение рабочих мест – количество ликвидированных превышает число вновь созданных вакансий. При этом количество предложений от работодателей растет быстрее, несмотря на отрицательную динамику с рабочими местами на рынке труда Приднестровья. Причиной тому служит отток работников с производств и организаций, в основном по собственному желанию, сообщает newspmr.com.
Согласно отчетности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики о движении кадров и наличии рабочих мест в экономике республики, за январь-сентябрь 2019 года было создано 813 новых рабочих мест, а ликвидировано – 886. При этом за этот же период число вакантных рабочих мест (требуемых работников) выросло с 2 611 до 3 013 единиц. То есть, за 9 месяцев текущего года в республике стало меньше на 73 рабочих места, но при этом число вакансий на рынке труда выросло 402 единицы. Дефицит кадров растет в пять-шесть раз быстрее ликвидации рабочих мест.
Все это происходит из-за значительного оттока работников. Если на начало года в экономике Приднестровья значилось 93 754 человека, то на конец их оставалось только 92 933 человека – на 821 работников меньше. Большинство из них уволилось с предприятий и организаций по собственному желанию, в связи с сокращением численности персонала – незначительная часть.
Еще один серьезный негативный фактор – физическая текучесть кадров, которая на приднестровских предприятиях и в организациях превышает 17%. Это без преувеличения – катастрофическая цифра. Известно, что естественная текучесть кадров должна находиться в пределах 3-5% в год. Это способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы. Излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, психологические трудности. Однако есть небольшие улучшения по данному параметру – в прошлом году текучесть кадров находилась на уровне 21%.
Обобщая данные, получаем вывод – экономика Приднестровья испытывает острейший дефицит в квалифицированных кадрах. Для исправления ситуации, в первую очередь, следует: повышать уровень зарплат, улучшать условия труда, предоставлять социальные гарантии. Если ничего не поменяется в ближайшее время, это может привести к острейшему кризису экономики ПМР, из которого очень сложно или почти невозможно будет выбраться.
Движение кадров и наличие рабочих мест в экономике республики за III квартал 2019 года: - количество вновь созданных и дополнительно введенных рабочих мест – 813 - количество ликвидированных рабочих мест – 886 - число вакантных рабочих мест (требуемых работников) в начале 2019 г. – 1 990 - число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на 1 октября 2019 г. – 2 686 - численность работников на начало года – 93 754 - численность работников на конец года – 92 933 - принято работников – 15 310 - выбыло работников – 16 131