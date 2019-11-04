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Какова главная тема на конференции по Приднестровью

Какова главная тема на конференции по Приднестровью

В Баварии проходит неформальная встреча по молдо-приднестровскому конфликту. Она призвана решить те вопросы, которые стороны не смогли урегулировать на переговорах в Братиславе.

В Баварии началась неформальная встреча по молдо-приднестровскому урегулированию. Стороны надеются, что им удастся подписать итоговый протокол, под которым они не смогли скрепить подписи на встрече в Братиславе в начале октября, передает sputnik.md.

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, камнем преткновения на переговорах в Братиславе стал вопрос банковского взаимодействия.

"А именно - тема конвертации молдавских леев в иностранную валюту и открытия счетов приднестровских предприятий и их работы в банковском секторе Молдовы", - рассказал он.

Красносельский поведал об этом журналистам сразу после встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, которая состоялась 29 октября в резиденции главы молдавского государства.
Тогда же Додон отметил, что вместе с лидером Приднестровья обсуждали те аспекты, которые бы позволили скрепить соглашение, не подписанное в Братиславе.

"Я надеюсь, что наши переговорщики услышат Вадима Николаевича и меня. Сделаем все возможное, чтобы найти решение и подписать этот протокол", - сказал президент Молдовы.

Баварская конференция продлится два дня – 4 и 5 ноября.
sputnik.md
  • Сегодня, 18:16
  • DTV
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