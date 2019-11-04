Dnestr.TV

 
0

В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

В японском отделении компании Microsoft провели эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и выяснили, что их продажи выросли на 40 процентов по сравнению с тем же периодом год назад, пишет lenta.ru ссылаясь на Bloomberg.

Дополнительным выходным днем стала пятница. Часть сотрудников отработала так весь август, при этом 92 процента опрошенных по итогу заявили, что им это понравилось.

Участники эксперимента, как оказалось, стали проводить меньше встреч, а также чаще выбирать общение онлайн, использовали на 23,1 процента меньше электроэнергии и напечатали на 58,7 процента меньше страниц.

В совокупности это привело к росту эффективности на 16 процентов по сравнению с пятидневной рабочей неделей. Зимой компания намерена повторить эксперимент. Сотрудникам не будут специально выделять оплаченный рабочий день, но позволят взять отпуск по собственной инициативе. Отмечается, что далеко не все работники пока понимают, как можно работать в условиях четырехдневной рабочей недели. Многих также беспокоит возможное недовольство клиентов.

В России инициативу по переходу на четырехдневную рабочую неделю выдвинул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, лишний выходной позволит повысить эффективность и производительность труда, при этом сохранив зарплаты на прежнем уровне. Однако 76 процентов работодателей в России пока не рассматривают такую возможность.

Как рассказал на чемпионате сквозных рабочих профессий в Екатеринбурге замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, еще ни одно российское предприятие не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы сотрудникам.
lenta.ru
  • Сегодня, 18:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна