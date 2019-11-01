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Запасы Республиканского центра крови пополнили сотрудники, студенты и курсанты ТЮИ

Запасы Республиканского центра крови пополнили сотрудники, студенты и курсанты ТЮИ

Сотрудники, студенты и курсанты Тираспольского юридического института им. М.И. Кутузова МВД ПМР в преддверии 102-й годовщины образования советской милиции провели уже традиционную донорскую акцию. Участие в ней приняли свыше 250 человек, передает пресс-служба МВД ПМР.

Как рассказал в интервью нашему корреспонденту начальник института МВД Иван Майдановский, традиции уже более пяти лет. «Каждый решил сам, сдавать свою кровь или нет. На протяжении двух недель мы ежедневно выделяли по 10–15 человек, чтобы кровь поступала постепенно, поскольку срок её годности не так велик. Сегодня в Республиканский центр крови пришло максимальное количество постоянного и переменного личного состава за всё это время», – отметил руководитель вуза.

Руководство РЦК выразило благодарность правоохранителям за сотрудничество и помощь тяжело больным людям. Заведующая отделением переливания крови Леся Калындрузь рассказала, что в этом году акция прошла как нельзя кстати, поскольку была острая нехватка крови всех групп. «Ежегодная поддержка ТЮИ нас очень выручает. Радует, что процесс сдачи оптимизирован, что позволяет растянуть запасы на время. Кровь ребят поможет спасти жизни людей, получивших травмы в результате ДТП, поступивших в лечебные учреждения с кровотечениями, страдающих онкологическими заболеваниями и не только», – подчеркнула медицинский работник.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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