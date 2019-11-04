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На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа

На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что запуск "Северного потока — 2" будет означать прекращение транзита газа через территорию Украины.

По его словам, такой сценарий станет тяжелым ударом для украинской экономики и существенно повысит риски безопасности, передает ria.ru

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить транзит", — заявил Витренко в интервью "24 каналу".

При этом топ-менеджер украинской компании считает, что газотранспортную систему страны можно будет использовать в альтернативных целях в случае прекращения прокачки российского газа.

"Есть новейшие технологии, например водород, который используется как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать хранить для дальнейшего использования энергию, что генерируется из возобновляемых источников — ветра или солнца, или энергию, что генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", — отметил он.

При этом Витренко подчеркнул, что ни один из альтернативных вариантов не даст для украинского бюджета такой прибыли, как транзит российского газа.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская ГТС попросту развалится в случае прекращения транзита из России. Он также напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у российского руководства желания отказываться от транзита.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце этого года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят на трехсторонних встречах переговоры, обсуждая возможность заключения нового соглашения.
ria.ru
  • Сегодня, 08:34
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