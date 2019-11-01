Через Лондон – для «Азова»*, «Правого сектора»* и ИГИЛ* Газета «Молдавские ведомости» опубликовала результаты очередного журналистского расследования – на этот раз речь идёт о продаже вооружения с военных складов Молдовы боевикам соседней Украины, сообщает eNews.
«Молдавскую общественность в этом году шокировало интервью бывшего директора аэродрома в Маркулештах Владимира Майдука, который рассказал о продаже сотен единиц вооружения боевиками террористической организации «Исламское государство»* из Молдовы через украинские посреднические фирмы, более того, частично эта информация была подтверждена и в отчётах НАТО!» – сообщает издание, пишет mybusiness.
По словам Владимира Майдука, на вверенной ему территории находились несколько складов с оружием, на которых среди прочего оружия были даже ракеты «воздух – воздух» неизвестного происхождения. Вскоре всё вооружение исчезло загадочным образом, однако молдавские следственные органы не обратили внимания на заявления экс-директора аэродрома.
Автору статьи Александру Медведеву в ходе журналистского расследования удалось поговорить с одним из водителей, принимающих участие в транспортировке вооружения из Молдовы на территорию Украины.
«Действительно, начиная с 2014 года, с территории Молдовы были вывезены сотни тысяч ящиков с оружием. Всё это происходило как-то странно. С одной стороны нас сопровождали машины с мигалками, никто никогда не останавливал и не проверял у нас документы. Но, с другой стороны, охраняли нас люди из частных фирм, машины для перевозки использовались исключительно гражданские, водители, грузчики также нанимались из числа безработных молдаван и украинцев», – цитируют «Молдавские ведомости» воспоминания водителя, имя которого автор статьи решил оставить в тайне.
По словам водителя, он не слышал, чтобы шла речь об ИГИЛ* или о Судане, а разгружалось всё на Украине. Он помнит название фирмы, на территории которой стояли фуры, пока шла разгрузка.
Александр Медведев поясняет: скорее всего, речь идёт о НПО «Техипекс», которое в СМИ иногда называют «оружейной прачечной». А в расследовании «Центра исследования организованной преступности и коррупции» (OCCRP) содержится более 1000 страниц информации, доказывающей, как украинские власти и лично Порошенко через вышеназванную компанию сделали страну ключевым узлом в сети, которая переправляет оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток, отмечают «МВ».
При этом сотрудников проекта OCCRP просто невозможно обвинить в антиукраинских настроениях, поскольку этот проект финансируется как правительством США, так и институтами ООН.
Деятельность НПО «Техипекс» тесно связана с британской компанией S-Profit, которая зарегистрирована в Лондоне с уставным капиталом всего в одну тысячу фунтов. Однако эта скромная британская компания смогла купить у Молдовы три зенитно-ракетных комплекса S-125 M1, заплатив 660 тысяч долларов.
Директор же этой компании – некий Ян Тейлор, который славится своим умением «замаскировать» любой бизнес в Великобритании, часто встречался с молдавским олигархом Владом Плахотнюком. А управляющий Артём Забора является гражданином Украины и связан с бизнесами Петра Порошенко. Из этого молдавские журналисты «МВ» делают вывод, который напрашивается сам – компания S-Profit, существующая юридически в Лондоне, в реальной жизни является совместным предприятием двух олигархов – молдавского и украинского – Плахотнюка и Порошенко. А занимается компания оружейным бизнесом. При этом эксперты, в том числе и эксперты НАТО, полагают, что это вооружение шло на Ближний Восток и в Африку. Однако водитель, с которым удалось поговорить Александру Медведеву, с этим не согласен.
«Какая Сирия, Ливия и Судан?! Снаряды предназначались украинским фашистам. Малолетки и парни постарше из «Азова»*, «Правого сектора»* зачастую даже не дожидались прибытия наших колонн в конечные точки: перегружали ящики с оружием практически на ходу! Этим любителям свастик и предназначалось оружие – чем они, по-вашему, на Донбассе воюют?!» – цитирует издание бывшего водителя.
«За годы совместной работы Плахотнюк и Порошенко создали целую преступную сеть по продаже оружия и техники советского образца в страны Ближнего Востока и Африки, и вполне очевидно, что фирмы S-Profit и НПО «Техипекс» являются здесь лишь вершиной айсберга. Для того же, чтобы сохранить бизнес, обоим олигархам нужно срочно возвращать влияние в республиках, и если положение «Плахи» выглядит безнадёжным, то «Порох» всё ещё верит в возможность триумфального возвращения. И здесь он рассчитывает на своих подкормленных боевиков «Правого сектора»* и «Азова»*, которые любой ценой должны сохранять боеспособность и обладать неисчерпаемыми запасами оружия и техники. Нужна им и война в Донбассе: ведь это лучший способ списания боеприпасов, да и националистов лучше держать на линии соприкосновения, нежели в Киеве», – делает вывод Александр Медведев. enews.md