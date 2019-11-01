Крупнейшее энергогенерирующее в Приднестровской Молдавской Республике предприятие ЗАО «Молдавская ГРЭС» по итогам девяти месяцев 2019 года произвело почти 3 134 млн. кВт/час электроэнергии, что на 6% больше аналогичного периода предыдущего года. По причине увеличения производства в такой же пропорции стал больше коэффициент использования установленной мощности электростанции. Он увеличился с 17,95% до 18,99%, что несомненно сказывается на себестоимости конечной продукции в лучшую сторону, передает newspmr.com.
На ЗАО «Молдавская ГРЭС» это объясняют увеличением поставок электроэнергии на экспорт.
За обозначенное время отпуск тепловой энергии с коллекторов электростанции, наоборот, уменьшился с 69,5 до 68 тысяч гигакалорий. Снижение отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 2% объясняется руководством электростанции уменьшением тепловой нагрузки хозяйственных нужд станции, что также является положительным моментом.
В топливном балансе предприятия за весь отчетный производственный цикл традиционно доминировал природный газ – 99,93%, доля мазута составлялась лишь 0,04% и каменного угля – 0,03%.
Руководство ЗАО «Молдавская ГРЭС» отмечает, что значимым событием за прошедший период стал успешно пройденный ресертификационный аудит, в результате которого предприятие получило Сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Данный документ свидетельствует о том, что деятельность Молдавской ГРЭС в области экологической безопасности соответствует общепризнанным мировым стандартам.
Молдавская ГРЭС – одно их крупнейших энергетических предприятий Восточной Европы располагает 12 энергоблоками общей установочной мощностью 2 520 МВт, из которых в работе одновременно задействовано лишь три-четыре. Связано это с низким потребительским спросом на электроэнергию в регионе. Владельцем электростанции является российский холдинг «Интер РАО».