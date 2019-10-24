Преодолев путь в тысячи километров, яблоки, слива и виноград с обоих берегов Днестра впервые прибыли на одну из крупнейших в мире международных фруктовых и овощных выставок «Fruit Attraction», которая состоялась в конце октября в Мадриде, Испания. Тем самым производители фруктов с обоих берегов Днестра, принявшие участие в выставке с совместным стендом, получили возможность выхода на новые рынки сбыта.
Свежие фрукты, представленные на выставке членами ассоциаций производителей фруктов с обоих берегов Днестра – «Moldova Fruct» и «Днестровский фрукт» – были оценены многими торговыми компаниям разных стран, включая Африку, Индию и Саудовскую Аравию. «Наш совместный стенд был посещён более 130 импортерами, которые были в восторге от вкуса и качества нашей продукции. Со многими из них мы установили деловые взаимоотношения и даже достигли определенных договоренностей. К примеру, коммерсанты Северной Африки готовы импортировать пробную партию яблок. Новые рынки нельзя завоевать за один год. Но важно, что у нас появились реальные перспективы для успешной торговли на африканском континенте», – рассказал нам президент Ассоциации «Moldova Fruct».
Участие в выставке стало возможным благодаря поддержке Швеции и ПРООН в рамках проекта «Повышение экспортного потенциала на берегах Днестра» (проект AdTrade). «Поддержав данную инициативу, мы вносим свой вклад в создание долгосрочных торговых связей между предпринимателями обоих берегов Днестра, повысив их конкурентоспособность для стимулирования экспорта товаров из региона. И мы подразумеваем не только фрукты. Недавно, при поддержке проекта, группа пчеловодов с обоих берегов Днестра впервые приняла участие в крупнейшей в Италии профильной выставке «Apimell». Это дало им возможность обменяться опытом с итальянскими коллегами и установить новые каналы сотрудничества. Мы рады отметить, что благодаря нашим общим усилиям молдавские товары завоевывают новые рынки, а география экспорта будет расширяться», – говорит Максим Катаранчук, руководитель проекта «Повышение экспортного потенциала на берегах Днестра».
Президент Ассоциации «Днестровский фрукт» Юрие Диуцэ говорит, что участие в выставке открыло новые возможности. «В ходе переговоров с ближневосточными импортерами акцент был поставлен на увеличение объемов экспорта, а с египетскими бизнесменами мы обсудили возможности поставок яблок в Израиль. Наши фрукты ценятся за особый вкус и внешний вид, а также потому, что соответствуют соответствующим стандартам качества. Посещение выставки в Мадриде дало нам возможность продемонстрировать это и найти потребителей за тысячи километров от нас», – заявляет Юрие Диуцэ.
Во время посещения одного из крупнейших агропродовольственных рынков в мире – Mercamadrid, производители фруктов и экспортеры с обоих берегов Днестра ознакомились с предпочтениями испанских потребителей фруктов, а также с требованиями к качеству и маркетинговым стандартам. Любомир Вайпан, производитель винограда из Кэинарь, говорит, что импортеры, с которыми он познакомился, проявили интерес ко всем свежим фруктам из Молдовы. «Наша компания специализируется на производстве и продаже столового винограда сорта «Молдова», малоизвестного в Западной Европе. У нас есть трехлетний опыт торговли виноградом в этом регионе, но мы хотим расширить рынки сбыта. В настоящее время на испанском рынке мы экспортируем 200 тонн винограда в год, и это скромный объем по сравнению с тем, сколько винограда производится в Молдове. Мы не делаем ставку на определенный рынок, а торгуем там, где нам предлагают лучшую цену. Теперь остается сосредоточиться на упаковке, доставке, хранении, чтобы обогнать конкурентов и найти новых торговых партнеров», – поделился с нами Л. Вайпан.
В Молдове насчитывается около 4,000 производителей фруктов, но лишь половина из них обладает необходимыми мощностями и возможностями для экспорта.