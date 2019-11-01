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Молодежный парламент Молдовы "одобрил" легализацию каннабиса

Молодежный парламент Молдовы "одобрил" легализацию каннабиса

Молодежный парламент Молдовы "одобрил" законопроект о режиме оборота и использования каннабиса, инициированный фракцией Социал-демократической партии.

Решение, одобренное голосами 29 из 51 депутатов молодежного парламента, не несет юридических последствий, поскольку является лишь симуляцией законодательной деятельности, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Законопроект подразумевает легализацию употребления каннабиса, разрешает ношение до пяти граммов вещества, а также наличие двух кустов конопли. Кроме того, гражданин может приобрести каннабис только при наличии справки от врача-психиатра. Все это направлено на борьбу с теневым рынком наркотиков, который трудно контролировать.

Авторы инициативы считают, что действующие законы Молдовы не содержат эффективные меры по борьбе с незаконным оборотом и употреблением легких наркотиков. Количество человек, зарегистрированных в наркологических диспансерах, выросло на 10% в сравнении с 2018 г. Также во Всемирном отчете об алкоголе, табаке и наркотиках отмечается, что 110,7 человек (из расчета на 100 тыс.) погибает из-за табака, 33 - алкоголя, а смертей из-за каннабиса не зафиксировано.

Члены Социал-демократической фракции считают, что власти должны разработать дополнительную законодательную базу для обеспечения контроля над рынком каннабиса, что сократит теневую продажу легких наркотиков и принесет дополнительную прибыль для государства.

Молодежный парламент третьего созыва состоит из трех фракций: Социал-демократической партии, Либеральной партии и Христианско-демократической партии. Молодые депутаты работали в четырех комиссиях: по образованию, социальной защите, экономическому развитию и охране окружающей среды.

Молодежный парламент организован ассоциацией Invento при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии, фонда Hanns Seidel в партнерстве с парламентом РМ и юридическим факультетом Государственного университета Молдовы. В заседании принял участие 51 депутат в возрасте от 16 до 28 лет из 19 регионов страны, включая Гагаузию и Приднестровье.


point.md
  • Сегодня, 16:27
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