Компании с обоих берегов Днестра получают помощь на развитие экспортных навыков
Что? Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), финансируемый Швецией и осуществляемый ПРООН, приглашает представителей СМИ на первую интерактивную сессию по продвижению и развитию экспорта для предпринимателей с обоих берегов Днестра.
Где? Бизнес-школа Торгово-промышленной палаты (г. Тирасполь, ул. Ленина 48)
Когда? Пятница, 8 ноября, 10:00 Кто? Известные эксперты в области маркетинга, бизнеса и торговли, среди которых Евгений Бойко, генеральный директор Publicis, Голуб Наталья, преподаватель Тираспольскoго Университета «Т.Г. Шевченко», Владимир Имбировски, генеральный директор Santino, а также представители проекта ПРООН/AdTrade.
Важное примечание: на первом семинаре представители СМИ также узнают о последующих тренингах, конкурсах и безвозмездной помощи, которая будет предоставлена в рамках проекта ПРООН/AdTrade предпринимателям с обоих берегов Днестра для развития бизнеса и продвижения экспорта.
Данная та сессия является первой из четырех мероприятий, которые будут организованы проектом ПРООН/AdTrade в ноябре для развития экспортных возможностей предпринимателей с обоих берегов Днестра. Участники познакомятся с механизмами проведения международных сделок, с инструментами, упрощающими торговлю и таможенные процедуры. Предприниматели протестируют множество инновационных методов для развития бизнеса, а также обсудят темы, связанные со специальными требованиями к экспорту продовольственных товаров, электронной торговли, с другими каналами продвижения экспорта, с маркетингом и основными принципами ведения продаж на международных рынках, и т.д.
График четырех сессий:
· 8 ноября - Конъюнктура международных рынков. Маркетинг и интернационализация продаж.
· 15 ноября - Особенности таможенного оформления товаров при экспорте. Международная торговля. Торговые режимы в международной торговле. Импортно-экспортные операции.
· 22 ноября - Дорожная карта для предприятий по выходу на внешние рынки.
· 29 ноября - Электронная торговля и другие каналы продвижения экспорта продукции.
Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade) предоставляет методологическую и практическую помощь для налаживания долгосрочных торговых связей между предпринимателями с обоих берегов Днестра и для создания атмосферы доверия и сотрудничества в регионе. Данная инициатива стимулирует экспорт товаров и услуг, производимых в регионе. Проект поддерживает развитие и повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и содействует открытию новых предприятий, способствуя тем самым улучшению условий жизни на обоих берегах Днестра.