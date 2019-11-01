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Путин выступил за реставрацию музеев Пушкина в Кишиневе и Гурзуфе

Путин выступил за реставрацию музеев Пушкина в Кишиневе и Гурзуфе

Президент России Владимир Путин обещал денежную помощь Молдавии для ремонта музея Пушкина в Кишиневе, сообщает ТАСС.

"Что касается тех объектов, которые находятся за границей, - у нас сейчас за границей, в Молдове [находится музей] - с властями [Молдавии] переговорим, если нужна им помощь, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь по приведению в порядок пушкинских мест", - сказал глава государства на заседании Совета по русскому языку.

Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина находится в одном из домов в Кишиневе, где поэт прожил около месяца в 1820 году.

Также президент заверил, что будут предприняты меры по восстановлению музея Пушкина в Гурзуфе. "Что касается Гурзуфа, надо посмотреть, кому он [музей] принадлежит. Здесь проблем с финансированием не будет, вопрос только в том, как организовать эту работу", - отметил Путин. Он убежден: "Это в наших силах, сделаем все, что можно".

Глава государства поддержал предложение подписать указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году. "Согласен, обещаю, указ выпустим, я его подпишу", - сказал президент. Он поручил советнику Владимиру Толстому приступить к подготовке документа.

В свою очередь, директор Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Валентин Головин на заседании рассказал о проекте Pushkin Digital, призванном опубликовать в цифровом виде все возможные материалы, касающиеся жизни и творчества писателя (рукописи, мемуары, критику и так далее.). Он предложил включить создание этого портала в число проектов к юбилею Пушкина. "Хорошая идея, обязательно это в указ… внесем и поддержим", - сказал Путин.

tass.ru
  • Сегодня, 10:27
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