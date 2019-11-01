Dnestr.TV

 
0

Опоздавший платит 60 евро: AirMoldova ввела большие штрафы для пассажиров

Опоздавший платит 60 евро: AirMoldova ввела большие штрафы для пассажиров
Фото mcaroff.livejournal.com.

В сети появилось сообщение о том, что пассажиру, опоздавшему на регистрацию в Кишиневском аэропорту, пришлось заплатить 60 евро за то, чтобы все-таки успеть на свой рейс. Потом опоздавшему пришлось отстоять очереди на паспортный контроль и таможенный досмотр, так как авиакомпания не предлагает быстрый и эксклюзивный проход до выхода к автобусу. Да и сам автобус еще под вопросом. В общем, опоздание на несколько минут обратилось стрессом и растратами. сообщает издание kp.md.

Опоздавший платит 60 евро: AirMoldova ввела большие штрафы для пассажиров

В службе поддержки авиакомпании подтвердили новость о штрафе в размере 60 евро.

- Да, в некоторых случаях, при вылете из Кишинева авиакомпания оставляет за собой право не допустить пассажира к вылету после закрытия регистрации или зарегистрировать и допустить, но после уплаты штрафа, - сказал представитель авиакомпании.

Вот, что не смогла разъяснить AirMoldova, так это в каких конкретно случаях или в каких направлениях действует этот штраф. Решение проштрафился ты или нет, принимает представитель авиакомпании, находящийся рядом со стойками регистрации. AirMoldova просто рекомендует не опаздывать. Регистрация на каждый рейс открывается за 3 часа до вылета и закрывается за 1 час до вылета.

- У пассажиров есть 2 часа на регистрацию и сдачу багажа, - добавил представитель корреспонденту "КП".

При этом, ни на сайте авиакомпании, ни в мобильном приложении AirMoldova нет никакой точной информации про 60 евро. Есть расплывчатое упоминаний о том, что с опадавшего пассажира могут удержать сбор, установленный правилами Перевозчика.

Опоздавший платит 60 евро: AirMoldova ввела большие штрафы для пассажиров
kp.md
  • Сегодня, 10:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Итоги сотрудничества
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна