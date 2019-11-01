В сети появилось сообщение о том, что пассажиру, опоздавшему на регистрацию в Кишиневском аэропорту, пришлось заплатить 60 евро за то, чтобы все-таки успеть на свой рейс. Потом опоздавшему пришлось отстоять очереди на паспортный контроль и таможенный досмотр, так как авиакомпания не предлагает быстрый и эксклюзивный проход до выхода к автобусу. Да и сам автобус еще под вопросом. В общем, опоздание на несколько минут обратилось стрессом и растратами. сообщает издание kp.md.
В службе поддержки авиакомпании подтвердили новость о штрафе в размере 60 евро.
- Да, в некоторых случаях, при вылете из Кишинева авиакомпания оставляет за собой право не допустить пассажира к вылету после закрытия регистрации или зарегистрировать и допустить, но после уплаты штрафа, - сказал представитель авиакомпании.
Вот, что не смогла разъяснить AirMoldova, так это в каких конкретно случаях или в каких направлениях действует этот штраф. Решение проштрафился ты или нет, принимает представитель авиакомпании, находящийся рядом со стойками регистрации. AirMoldova просто рекомендует не опаздывать. Регистрация на каждый рейс открывается за 3 часа до вылета и закрывается за 1 час до вылета.
- У пассажиров есть 2 часа на регистрацию и сдачу багажа, - добавил представитель корреспонденту "КП".
При этом, ни на сайте авиакомпании, ни в мобильном приложении AirMoldova нет никакой точной информации про 60 евро. Есть расплывчатое упоминаний о том, что с опадавшего пассажира могут удержать сбор, установленный правилами Перевозчика.