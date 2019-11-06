Рота Почетного караула Приднестровской Молдавской Республики была создана 6 ноября 1997 года.
Инициатором создания подразделения выступил Первый Президент ПМР Игорь Смирнов. Идея родилась годом ранее – в 1996-м. Тогда министр обороны генерал-полковник Станислав Хажеев и начальник Главного штаба Вооруженных сил генерал-майор Владимир Просовецкий впервые обсудили организационные вопросы и приступили к работе по формированию роты.
За 22 года службу по призыву в роте Почетного караула прошли более полутора тысяч юношей. Первым командиром подразделения стал Ярослав Исак. После него ротой руководили Олег Копычев, Евгений Чернов, Валентин Распутин, Василий Шеремета, Артем Черниченко. Большой вклад в становление и развитие роты внесли лейтенант Иван Лукьянов и полковник Алексей Устюжанин. Основной костяк роты Почетного караула сформировался в начале 2000-х годов.
С именем полковника Ярослава Исака связано около 15-ти лет истории подразделения: «На момент становления рота состояла из 80 юношей – набирали их из курсантских подразделений, – вспоминает полковник Исак. – Начинать было нелегко – приходилось заниматься не только строевой подготовкой, но и решать кадровые вопросы. Однако, несмотря на трудности, рота Почетного караула из года в год повышает уровень профессионализма. Он достигается регулярными тренировками. Если в среднем человек в день проходит 4-6 километров, то «РПКшник» примерно в 5 раз больше, причем, не обычным, а строевым шагом! Главную оценку нашим показательным выступлениям дает, конечно, публика. Когда под ноги выступающим кидают цветы и кричат, что они лучшие, это о многом говорит!».
Основной задачей роты Почетного караула сейчас, как и 22 года назад, является встреча иностранных делегаций, выступление на парадах, торжественных, траурных и иных официальных мероприятиях. Рота Почетного караула является лицом, визитной карточкой государства, его непременным атрибутом.
В нынешнем году РПК уже провела порядка 60 мероприятий государственного уровня. На подобных мероприятиях, как правило, присутствуют ветераны роты Почетного караула. Они отмечают высокий уровень подготовки военнослужащих.
Начальник Почетного караула капитан Артем Черниченко подчеркивает, что такое мастерство показывают и совсем молодые солдаты, недавно принявшие Военную присягу. «Сейчас служба по призыву составляет всего 12 месяцев, поэтому нам приходится тренировать личный состав в более сжатые сроки, – отмечает капитан Черниченко. – Вчерашние мальчишки становятся профессионалами, способными удивлять зрителей на показательных выступлениях».
Приднестровская рота Почетного караула – единственное подразделение в мире, которое, выполняя специальные элементы, работает с боевыми автоматами Калашникова с пристегнутым штыком.
Для обычного человека Почетный караул – это эффектные выступления и украшение парадов. И только те, кто служил или служит в РПК, знают, что это ежедневный труд на плацу, множество часов без движения, по стойке «Смирно!» на торжественных мероприятиях и километры пути, пройденные самым сложным – кремлевским шагом. Именно так служат в этом элитном подразделении.