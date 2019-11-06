Правительство РМ сегодня утвердило новые образцы некоторых удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы.
Из них будет исключена информация о группе крови. В то же время будут внесены изменения в раздел «место жительство» владельца, передает moldpres.md
К этим документам относятся удостоверение личности гражданина Республики Молдова, электронное удостоверение личности, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Республики Молдова, разрешение на постоянное проживание, разрешение на временное проживание для иностранных граждан.
Министр внутренних РМ дел Андрей Нэстасе заявил на заседании правительства, что новые удостоверяющие личность документы будут введены в обращение по мере того, как закончится запас старых карточек, но не позднее 1 апреля 2020 года.
Согласно утвержденному правительством документу, все находящиеся в обращении типы удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы будут оставаться в силе до истечения срока их действия, если только не возникнут ситуации, при которых они станут недействительными.