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Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по факту возможной государственной измены и хищений при застройке украинской столицы. При этом в НАБУ сообщили, что расследование начато по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), передает lenta.ru
Ранее ВАКС вынес соответствующее постановление и внес его в Единый реестр досудебных расследований.

1 ноября стало известно, что НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева по подозрению в злоупотреблении властью. Оно касается возможного хищения бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в украинской столице. Сообщалось, что дело также было возбуждено по требованию ВАКС.

В сентябре украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

О планах Зеленского уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый состав кабмина отказался согласовывать это решение. Кличко обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр потерял контроль над городом.

Lenta.ru
  • Сегодня, 19:11
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