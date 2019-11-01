Международная акция «Наши герои», стартовавшая 1 сентября, объединила почти 13 тысяч участников из 11 стран. В конкурсе приняли участие 62 учащихся из Приднестровья.
В своих работах конкурсанты должны были рассказать о героизме и самоотверженном служении Родине на примере своих дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также выдающихся военачальников, деятелей науки и культуры прошлого и современности, которые являются уроженцами Приднестровья, сообщает ИА Новости Приднестровья. Победителями республиканского этапа конкурса стали Мария Спиваченко (Слободзейский теоретический лицей-комплекс), Елизавета Богорош (Общеобразовательная школа-детский сад с. Хрустовая) и Михаил Комаров (Днестровская средняя школа №1). На 21 день ребята отправились в Международный детский лагерь «Артек».
В финале международного конкурса «Наши герои» было представлены 7 работ. Победителями стали приднестровец Михаил Комаров и ещё двое ребят из Казахстана и Узбекистана. Они получили грамоты и памятные призы.
Конкурс проводился среди учащихся 7-10 классов школ стран СНГ (кроме России), Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили Россотрудничество, некоммерческая организация «Сделаем вместе» в партнёрстве с Министерством просвещения Российской Федерации и Астраханским государственным университетом. novostipmr.com