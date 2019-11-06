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Турция собирается в 2020 году ввести налог на туристов

Турция собирается в 2020 году ввести налог на туристов

Комиссия по налогам и бюджету парламента Турции предложила ввести в 2020 году новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки.

Таким образом, недельный отдых в отеле уровня 5 звезд обойдется дополнительно в €17,5.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. Парламент эту идею отклонил, предложив переложить налог на туристов.

По плану профильной комиссии, налог будет взиматься с каждого туриста старше 12 лет при проживании в отелях категории от 1 до 5 звезд.

В отелях 5 звезд и бутик-отелях налог составит 18 лир (€3), в отелях 4 звезды — 12 лир за ночь (€2), в отелях 3 звезды — 9 лир (€1,5), в апартотелях, отелях 1-2 звезды, пансионах, мотелях и кемпингах – 6 лир (€1).

Турецкие отельеры выступали против идеи введения налога на отельный бизнес, а сейчас также выступили против налога с туристов.

euromag.ru
  • Сегодня, 19:36
  • DTV
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