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Тираспольский шахматист возглавил сборную Молдавии на международной юношеской Олимпиаде

Тираспольский шахматист возглавил сборную Молдавии на международной юношеской Олимпиаде

Международная шахматная Олимпиада среди спортсменов до 16 лет завершилась сегодня в турецком городе Чорум.

В турнире принимали участие 48 команд со всех континентов. За каждую команду выступали четверо юношей и одна девушка, которая должна была сыграть как минимум 3 тура. В сборной Молдавии были шахматисты из Тирасполя, Кишинёва и Комрата. Молдавская команда заняла 24 место. В тройке призёров Азербайджан, Узбекистан и Беларусь. Украина на 6 месте, Россия – на 10, передает novostipmr.com.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Приднестровский шахматист набрал 5 очков из 8 возможных (в I туре Егор Лашкин не был заявлен). В его активе 3 победы, 4 ничьи и одно поражение. Он уступил только турецкому шахматисту. По итогам выступления на Олимпиаде тираспольчанин повысил свой международный рейтинг на 20 пунктов.

«Егор впервые играл на первой доске на таком крупном командном турнире и справился с задачей. Тренеры сборной удовлетворены его результатами. Удержаться на первой доске, где играют мастера спорта и международные мастера сложно и ответственно. Егор только один раз проиграл, и в самом начале турнира», - пояснила нашему корреспонденту тренер Тираспольской СДЮШОР Галина Сапрыкина.

В конце ноября Егор Лашкин начнёт борьбу в чемпионате Молдавии среди мужчин (1 лига). В мужском турнире планирует принять участие и юная тираспольская шахматистка Анна Вареха. Она – лидер молдавских шахмат в своей возрастной группе (до 14 лет).
novostipmr.com
  • Вчера, 16:38
  • DTV
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