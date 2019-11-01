Dnestr.TV

 
0

Додон рассказал послам США и ЕС о возможной отставке правительства Санду

Додон рассказал послам США и ЕС о возможной отставке правительства Санду

Президент Молдовы Игорь Додон 7 ноября во время рабочих встреч оповестил посла Соединенных Штатов Америки Дерека Хогана и главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко о возможной отставке правительства. Об этом Додон написал в Facebook, передает newsmaker.md.

Как отметил Додон, с Дереком Хоганом они обсудили вопросы внутренней политики Молдовы.

«В этом контексте я проинформировал господина Хогана о рисках, связанных с возможной отставкой правительства Республики Молдова», — написал Додон.

На встрече с послом США Додон подчеркнул, что «выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства».

На встрече с Петером Михалко Додон тоже рассказал о сложившейся политической ситуации в стране. Как отметил Додон, они обменялись мнениями о необходимости сохранения политических процессов в рамках правового поля, в соответствии с важнейшими европейскими принципами правового государства.

Напомним, что вечером 6 ноября посла США в Молдове Дерека Хогана и главу миссии ЕС в Кишиневе Петера Михалко заметили выходящими из здания правительства.

Как отметила позже премьер-министр Майя Санду, они приходили узнать из первоисточника о поправках к закону «О прокуратуре», за которые правительство взяло на себя ответственность.

Как сказала Санду, они сами попросили о встрече, поскольку осознают все риски, связанные с этим проектом, сообщил unimedia.

Напомним, что после решения правительства отменить результаты конкурса на пост генпрокурора и взять на себя ответственность за изменение процедуры его назначения, социалисты заявили, что Санду «грубо нарушила» коалиционное соглашение. В ПСРМ отметили, что Санду — не только глава кабмина, но и лидер Партии «Действие и солидарность» (PAS), а, значит, ее выбор генпрокурора будет политическим, что противоречит договору.

Социалисты также заподозрили Майю Санду в попытке спровоцировать парламент объявить вотум недоверия правительству, отметив, что нынешняя инициатива, за которую кабмин взял на себя ответственность, никак не может получить поддержку депутатов.

newsmaker.md
  • Вчера, 16:44
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Итоги сотрудничества
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Волшебный микрофончик
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Итоги сотрудничества
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Волшебный микрофончик
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна