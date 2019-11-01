Президент Молдовы Игорь Додон 7 ноября во время рабочих встреч оповестил посла Соединенных Штатов Америки Дерека Хогана и главу Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко о возможной отставке правительства. Об этом Додон написал в Facebook, передает newsmaker.md.
Как отметил Додон, с Дереком Хоганом они обсудили вопросы внутренней политики Молдовы.
«В этом контексте я проинформировал господина Хогана о рисках, связанных с возможной отставкой правительства Республики Молдова», — написал Додон.
На встрече с послом США Додон подчеркнул, что «выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства».
На встрече с Петером Михалко Додон тоже рассказал о сложившейся политической ситуации в стране. Как отметил Додон, они обменялись мнениями о необходимости сохранения политических процессов в рамках правового поля, в соответствии с важнейшими европейскими принципами правового государства.
Напомним, что вечером 6 ноября посла США в Молдове Дерека Хогана и главу миссии ЕС в Кишиневе Петера Михалко заметили выходящими из здания правительства.
Как отметила позже премьер-министр Майя Санду, они приходили узнать из первоисточника о поправках к закону «О прокуратуре», за которые правительство взяло на себя ответственность.
Как сказала Санду, они сами попросили о встрече, поскольку осознают все риски, связанные с этим проектом, сообщил unimedia.
Напомним, что после решения правительства отменить результаты конкурса на пост генпрокурора и взять на себя ответственность за изменение процедуры его назначения, социалисты заявили, что Санду «грубо нарушила» коалиционное соглашение. В ПСРМ отметили, что Санду — не только глава кабмина, но и лидер Партии «Действие и солидарность» (PAS), а, значит, ее выбор генпрокурора будет политическим, что противоречит договору.
Социалисты также заподозрили Майю Санду в попытке спровоцировать парламент объявить вотум недоверия правительству, отметив, что нынешняя инициатива, за которую кабмин взял на себя ответственность, никак не может получить поддержку депутатов.