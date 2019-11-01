7 ноября в 13:16 одесские пожарные получили сигнал о возгорании клуба-отеля M1 на Лидерсовском бульваре (пляж Ланжерон).
По информации областной службы по ЧС, горела внешняя обшивка здания со второго по шестой этажи, а общая площадь пожара достигла около 80 кв. м., сообщает timer-odessa.net
Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией самого заведения ещё до приезда спасателей, которые локализовали возгорание к 13:45 (в 13:51 огонь был полностью потушен). Человеческих жертв во время пожара не было.
Тушением занимались 35 сотрудников спасательной службы с привлечением 8 единиц техники. Причина ЧП в настоящее время устанавливается.