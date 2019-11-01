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Возле Одесского дельфинария горела гостиница

Возле Одесского дельфинария горела гостиница

7 ноября в 13:16 одесские пожарные получили сигнал о возгорании клуба-отеля M1 на Лидерсовском бульваре (пляж Ланжерон).

По информации областной службы по ЧС, горела внешняя обшивка здания со второго по шестой этажи, а общая площадь пожара достигла около 80 кв. м., сообщает timer-odessa.net

Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией самого заведения ещё до приезда спасателей, которые локализовали возгорание к 13:45 (в 13:51 огонь был полностью потушен). Человеческих жертв во время пожара не было.

Тушением занимались 35 сотрудников спасательной службы с привлечением 8 единиц техники. Причина ЧП в настоящее время устанавливается.

timer-odessa.net
  • Вчера, 16:53
  • DTV
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