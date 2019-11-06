Первые открытые слушания по импичменту Трампа назначены на 13 ноября
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Демократы в палате представителей США планируют провести первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа 13 ноября. Об этом сообщил в своем Twitter в среду, 6 ноября, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса и демократ от штата Калифорния Адам Шифф, сообщает iz.ru.
«На следующей неделе спецкомитет по разведке палаты представителей проведет первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту. В среду, 13 ноября 2019 года, мы заслушаем Уильяма Тейлора и Джорджа Кента. В пятницу, 15 ноября 2019 года, мы заслушаем Мари Йованович», — написал Шифф.
31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны.
Скандал разгорелся после публикации The Wall Street Journal о том, что в ходе июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. 24 сентября демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины.
Информация о давлении в отношении Украины была опровергнута после публикации администрацией США расшифровки разговора. Однако 29 октября издание The New York Times со ссылкой на директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александра Виндмана сообщило, что стенограмма содержит пробелы. Виндман заявил, что в опубликованной версии текста были удалены постоянные упоминания Трампом выступления будущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, в которых звучал призыв уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, а также упоминание Зеленским названия компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер.