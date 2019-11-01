По поручению Президента ПМР Вадима Красносельского глава Официального Представительства Приднестровья в России Леонид Манаков вручил орден Почёта известному российскому учёному – первому заместителю руководителя Института стран СНГ, доктору исторических наук, доктору экономических наук, профессору Владимиру Егорову.
Как сообщает ИА Новости Приднестровья, торжественная церемония прошла в зале Института стран СНГ в Москве. Высокой награды учёный был удостоен за личный вклад в становление, укрепление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, сообщили в Представительстве.
Институт стран СНГ, руководит которым Константин Затулин, более 20-ти лет изучает постсоветское пространство и прогнозирует внутреннюю и внешнюю политику бывших союзных республик. Это единственное на сегодняшний день научное учреждение такого рода.
Кроме исследовательской работы, институт занимается поддержкой соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье.
С 2013 года филиал Института стран СНГ функционирует в Тирасполе. novostipmr.com