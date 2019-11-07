Dnestr.TV

 
0

Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества

Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 902,4 тысячи гривен (36,5 тысяч долларов) от сдачи в аренду имущества, следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, передает ria.ru.

В майской декларации Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов в 2018 году, а также дом, квартиру и номера в отеле.

Согласно декларации, Зеленский получил доход от сдачи в аренду имущества иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом, в документе не указано, какое именно имущество было сдано в аренду.

ria.ru
  • Сегодня, 05:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Итоги сотрудничества
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • Волшебный микрофончик
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Итоги сотрудничества
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • Волшебный микрофончик
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Адвокат Плахотнюка сообщил, когда его клиент вернется в ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна