Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 902,4 тысячи гривен (36,5 тысяч долларов) от сдачи в аренду имущества, следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, передает ria.ru.
В майской декларации Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов в 2018 году, а также дом, квартиру и номера в отеле.
Согласно декларации, Зеленский получил доход от сдачи в аренду имущества иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом, в документе не указано, какое именно имущество было сдано в аренду.