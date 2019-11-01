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Президент Молдовы: «Если кабинет министров будет отправлен в отставку, то с какой стати Санду снова быть премьер-министром"

Президент Молдовы: «Если кабинет министров будет отправлен в отставку, то с какой стати Санду снова быть премьер-министром"

По словам Игоря Додона, в АКУМ, и помимо Майи Георгиевны, много достойных людей
Игорь Додон принимает участие в телепередаче на частном канале, сообщает kp.md. На вопрос о том, кто может возглавить новое правительство, если кабинет Майи Санду будет отправлен в отставку в пятницу, 8 ноября, он ответил:

- Вот, например, Майе Санду - не стоит претендовать на кресло главы правительства Молдовы в случае, если завтра ее кабинет будет отправлен в отставку. У них много людей, пусть предложит кого-то другого", - сказал президент. "Если законопроект правительства остаётся, то фракция ПСРМ зарегистрирует вотум недоверия" - добавил Игорь Додон. Президент и социалисты с самого начала выступали за то, чтобы правящая коалиция проработала весь мандат – 4 года. Однако Майя Санду и Андрей Нэстасе хотели сотрудничества только на 4 месяца, чтобы сменить правительство, а после – пойти на досрочные выборы, рассказал Додон.

"И вот, прошли 5 месяцев, и мы видим, что наши партнеры делают всё для того, чтобы найти причины исполнить свое желание", – отметил он.

Тем не менее, по словам Додона, социалисты в парламенте не будут создавать никаких других коалиций, кроме, как с АКУМ.

"Но не любой ценой. Все должно соответствовать Конституции и законодательству", - отметил Додон.

Где-то в этот момент икнулось демократам, которые, на всякий случай, сместили с руководства фракции ДПМ Павла Филипа, назначив вместо него непотопляемого Дмитрия Дьякова, готового на любые компромиссы.

«Скользкий он какой-то…» - помните эту знаменитую цитату Воронина о Дмитрии Георгиевиче. Глава государства подчеркнул: стране нужна стабильность, и он, и социалисты считают, что нужно сделать всё для того, чтобы сохранить парламентское большинство и правительство, но не любой ценой. Всё должно быть в рамках закона, говорит президент.

«Уверен, что людям не нужны досрочные выборы. Людей меньше всего волнует, кто во главе правительства или того или иного министерства. Людям нужны конкретные результаты: зарплаты, пенсии, дороги, компенсации. Люди хотят перемен, но перемен пока нет. Я хочу найти компромисс и хочу избежать досрочные выборы«, – заявил Игорь Додон.

Напомним, что вчера Игорь Додон заявил, что в течение 72 часов правительство может пасть. Камнем преткновения стали поправки в закон о прокуратуре, которые были приняты кабинетом министров.

В итоге Игорь Додон пригласил послов США, ЕС, России на переговоры с премьер-министром завтра, которые пройдут непосредственно перед заседанием парламента. И они придут, можете не сомневаться.
kp.md
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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