Правящая коалиция в Эстонии взяла курс на перевод всего образования в стране на государственный язык. Об этом заявил на пресс-конференции глава правительства Юри Ратас (Центристская партия), сообщает eadaily.com ссылаясь на RuBaltic.ru.
«Нынешняя коалиция взяла курс на отказ от громких заголовков и выступает за занятие реальным содержанием (языковой реформы в образовании)», — сказал премьер.
Слова Ратаса подтвердил министр культуры Тынис Лукас («Отечество»).
«Образовательная система в Эстонии будет эстоноязычной. Обратного пути нет», — подчеркнул министр.
6 ноября президент государства Керсти Кальюлайд выразила разочарование тем, что нынешняя правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования на эстонский язык. Об этом, как пишет портал err.ee, она заявила в интервью «Латвийскому телевидению».
«На самом деле я три года призываю наших политиков действовать. Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов. Тогда эта проблема исчезнет», — заявила Керсти Кальюлайд.
Она также считает полную ликвидацию русскоязычного образования в своей стране абсолютно нормальной.
«Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка. Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. Если вы посмотрите на это с точки зрения прав человека, то мы, как развитая европейская страна, должны предоставить всем людям, которые здесь живут, равные возможности для интеграции в наше общество», — добавила президент.
«Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском. Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой. Этого будет достаточно. Мы это знаем», — заключила глава государства.
В правящую коалицию Эстонии входят Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия «Отечество». Самой националистически настроенной из них является EKRE.
Эстонский — единственный государственный язык в Эстонии. Вопрос об окончательном переводе образования на госязык здесь обсуждался неоднократно, несмотря на то, что в русских школах обучается около 20% всех детей. Впрочем, еще совсем недавно власти заявляли о том, что еще не готовы полностью упразднить русскоязычное образование.