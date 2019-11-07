В четверг, 7 ноября, следователи Госбюро расследований (ГБР) нагрянули с обыском домой к номинальному владельцу телеканала «Прямой», экс-депутату Владимиру Макеенко, который является как бы «зиц-председателем» этого актива Порошенко. А днем ранее стало известно, что Порошенко переводит свой любимый «Рошен» на сына Алексея, сообщает ukraina.ru
В квартире Макеенко следователи вырезали дверь болгаркой, так как хозяева отказывались ее открывать. Заодно, чтобы два раза не ходить, двери вскрыли и у сына Сергея Пашинского, который проживает в этом же подъезде и проходит по другому делу, связанному с его отцом.
Глава ГБР Роман Труба ранее заявлял, что его ведомство ведет расследование дела против Порошенко относительно возможного уклонения от налогов при продаже телеканала «Прямой» Владимиру Макеенко. До 2014 года этот телеканал (на тот момент называвшийся «Тонис») контролировал старший сын экс-президента Виктора Януковича Александр. После Майдана он поменял собственников. По сути его «отжал» новый президент Порошенко, а официально купил Макеенко. Канал открыто поддерживал Петра Порошенко все последние пять лет. Инициатор данного дела, юрист Андрей Портнов ранее заявлял, что у Макеенко на счету в Люксембурге заблокировано 32 миллиона евро, «которые Порошенко взял себе для прикрытия офшорной сделки по акциям телеканала на Кипре». В пресс-службе ГБР тоже подтвердили, что обыск у Макеенко проводится в рамках досудебного расследования по злоупотреблениям при смене собственников телеканала «Прямой».
Возможно, таким вот образом новые власти хотят сбалансировать атаки на телеканалы «Наш» и «112», но скорее всего это связано с необходимостью показать быстрый результат по громким делам. Владимир Зеленский, как известно, обещал «сажать» в ходе своей предвыборной кампании, но особых результатов в этом направлении пока не видно, а рейтинг уже начинает падать.
О необходимости ускориться в отношении дел против Порошенко написал Владимиру Зеленскому 6 ноября и юрист Андрей Портнов, инициировавший большинство этих дел. По его мнению, если в ближайшие недели генпрокурор Руслан Рябошапка не проведет комплекс жёстких организационных мероприятий по аресту активов Порошенко по всему миру, государство утратит возможности восстановить справедливость и возвратить похищенные у страны ресурсы.
«Ув. Владимир Александрович, проведите, пожалуйста, под собственным председательством совещание с силовиками на тему офшоров команды Порошенко и возврата в страну украденных предыдущим политическим режимом средств и активов», — пишет Портнов в опубликованном письме.
Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский тоже требует от генерального прокурора срочно выдать на гора результат по делам Порошенко. «Прошу проинформировать Верховную Раду Украины о ходе и предварительных результатах расследования уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины Петр Алексеевич Порошенко», — написал он 7 ноября в официальном запросе на имя генпрокурора Руслана Рябошапки.
Параллельно активизировались следователи и по другому делу относительно экс-президента. В рамках расследования об отдыхе Порошенко на Мальдивах следователи ГБР решили изучить доходы экс-президента за 5 лет, и 6 ноября Печерский суд предоставил им доступ к этой информации.
Мы можем видеть, как вокруг экс-президента постепенно сжимается кольцо из «красных флажков». Хотя Порошенко упорно игнорирует повестки следователей, ссылаясь на загруженность в Раде, но 1 января он лишится депутатской неприкосновенности, то есть его могут привести и силой. Сам экс-президент это прекрасно сознает, стараясь использовать оставшееся время для того, чтобы подчистить «авгиевы конюшни» своего бизнеса. На днях стало известно, что Порошенко переоформляет и «венец» своей бизнес-империи, корпорацию «Рошен», на сына Алексея, опасаясь за свои активы.
Первым информацию о переоформлении «Рошен» заявил "Центр противодействия коррупции", где обратили внимание на то, что открытый реестр национальных общественных деятелей обнародовал данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко. Это подтверждает и Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.
Экс-президент, конечно, мог бы покинуть Украину навсегда и поселиться на какой-нибудь из своих зарубежных вилл, но он не может быть уверен в том, что его не экстрадируют по запросу Киева. Кроме того, его беспокоит и судьба любимого детища — его бизнес-империи, которую обязательно растащат как конкуренты, так и вчерашние друзья.
Тем не менее, Порошенко готовит себе пути отхода и «запасные аэродромы». Он пытается использовать любую возможность, чтобы встретиться с западными политиками и не пойти на допрос. Например, 22 ноября Порошенко снова ждут следователи в Киеве, но он в этот момент будет находиться в Канаде. Там с 22 по 24 ноября будет проходить Международный форум по безопасности, и одним из участников значится Порошенко.
Последние месяцы Порошенко регулярно мелькает на международных встречах в качестве частного лица, и складывается впечатление, что он пытается вымолить заступничество у западных политиков. Поскольку у него остались свои люди в руководстве украинских правоохранительных органов, он явно хорошо информирован и предполагает, что его вполне могут «сдать», то есть не препятствовать его «посадке» в обмен на какие-то услуги со стороны новой украинской власти (например, по делу Байдена). Как стало известно из показаний перед Конгрессом США поверенного в делах США на Украине Вильяма Тейлора, Курт Волкер за Порошенко уже пытался заступаться.
«Посол Волкер намекнул Ермаку [советнику Зеленского] и этому второму украинцу — его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял», — сказал Тейлор. В ответ на эти слова украинские чиновники, по словам Тейлора, достали телефоны и стали показывать фотографии своих родственников, убитых или раненых во время боевых действий на Донбассе, утверждая, что ответственность за это лежит на Порошенко.
Разглашение этой информации, бросающей тень на американских чиновников, может сигнализировать о том, что в «запасном аэродроме» Порошенко решили отказать, по крайней мере, в США. Таким образом, не исключено, что в ближайшее время мы скорее всего увидим отчаянные метания загнанного экс-президента — вплоть до попыток «показать зубы» и организовать подконтрольных ему чиновников и ультраправых с целью дестабилизации ситуации в стране. ukraina.ru