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Мировой долг достиг рекорда

Мировой долг достиг рекорда

Мировой долг достиг рекордных показателей 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП.

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении – 188 трлн долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает korrespondent.net.

По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности", – сказала глава фонда.

По оценкам МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении.

Украина за день погасила миллиард долларов долгов

Напомним, в Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:00
  • DTV
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