Мировой долг достиг рекордных показателей 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП.
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении – 188 трлн долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает korrespondent.net.
По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.
"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности", – сказала глава фонда.
По оценкам МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении.
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Напомним, в Международном валютном фонде в ближайшие годы прогнозируют наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.