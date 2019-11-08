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В Кишинев неожиданно прибыл Михаил Саакашвили

В Кишинев неожиданно прибыл Михаил Саакашвили

О цели визита в Молдову бывшего президента Грузии и бывшего советника Петра Порошенко пока ничего не сообщается.

В Кишинев неожиданно прибыл Михаил Саакашвили. Фотоснимок бывшего президента Грузии и экс-советника Петра Порошенко опубликовал в Facebook кишиневский муниципальный советник Никита Цуркан. О цели его визита пока ничего не сообщается, передает sputnik.md.

В Кишинев неожиданно прибыл Михаил Саакашвили

Майя Санду просила Саакашвили помочь с реформой юстиции

В июле глава кабинета министров Майя Санду заявила, что ведет переговоры с советниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об их участии в реформировании системы юстиции в нашей стране.

Однако позже Михаил Саакашвили заявил, что не планирует приезжать в Молдову, чтобы "возглавить команду реформаторов" в Кишиневе. Об этом политик говорил в ходе ток-шоу "Оппозиция" в эфире телеканала "Україна". На вопрос, примет ли он приглашение премьер-министра РМ Майи Санду, которая, по словам ведущего, предложила Саакашвили возглавить команду реформ в Молдове, Саакашвили ответил отрицательно.

Что делает Саакашвили в Кишиневе?

Экспрессивный экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области некоторое время назад был частым гостем в медиа-пространстве Молдовы. Бывший губернатор Одесской области и бывший советник Петра Порошенко энергично пользуется созданным еще десятилетие назад имиджем специалиста по монтажу систем борьбы с коррупцией.

Усомниться в его профессиональных качествах никому как-то даже в голову не приходит. Он же знаменитость, звезда международного класса. А у знаменитостей справок не требуют.

sputnik.md
  • Сегодня, 16:30
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