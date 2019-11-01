Молдова и Россия договорились об увеличении числа разрешений на двусторонние и транзитные грузоперевозки для транспортников двух стран на 2020 г. на 1 тыс. штук. Об этом сообщило Минэкономики и инфраструктуры Молдовы, отметив, что предварительный контингент обмена этими разрешениями на 2020 г. был согласован в ходе прошедшего в Кишиневе заседания молдо-российской смешанной комиссии в области международного автомобильного сообщения, передает infomarket.md. В частности, в результате дискуссий было принято решение об увеличении количества разрешений на двусторонние и транзитные перевозки товаров на 2020 г. на 1 тыс. единиц.
Таким образом, предварительная квота разрешений для молдавской стороны в 2020 г. составит 16 тыс. разрешений для двусторонних или транзитных грузовых перевозок и 500 разрешений - для перевозок грузов в/ из третьих стран.
Для российских перевозчиков предусмотрено 15 тыс. разрешений для двусторонних или транзитных грузовых перевозок и 1500 разрешений - для перевозок грузов в/ из третьих стран. При этом, российская делегация сообщила, что использование молдавскими перевозчиками разрешений для двусторонних или транзитных грузовых перевозок будет осуществляться в следующем порядке: 8 тыс. бланков данных разрешений, номера которых будут сообщены Минтрансом России Министерству экономики и инфраструктуры Молдовы, можно будет использовать молдавским перевозчикам для перевозок по территории РФ с 1 января 2020 г., следующие 4 тыс. бланков – с 1 июля, а оставшиеся 4 тыс. бланков – с 1 октября. При необходимости, будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительного количества разрешений.