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Главные мировые богачи неожиданно обеднели

Главные мировые богачи неожиданно обеднели

Финансовое состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 4,3 процента или на 388 миллиардов долларов, достигнув 8,5 триллиона долларов. Это следует из отчета, который составили швейцарский банк UBS и PwC.

Сильнее всех пострадали миллиардеры из азиатско-тихоокеанского региона — их стало меньше на 7,4 процента, а состояние сократилось на восемь процентов.

Впрочем, в последние пять лет их стало на 40 процентов больше, так что аналитики оценили падение как коррекцию, связанную с замедлением китайской экономики. В самом Китае миллиардеры потеряли 12,3 процента состояния, сообщает lenta.ru.

Америка (Северная и Южная вместе) осталась лидером по количеству миллиардеров — 749 человек, что на 4,8 процента больше, чем годом ранее. И это единственный регион, где состояние богатых людей не изменилось за год, оставшись на уровне 3,6 триллиона долларов.

В Западной Европе количество миллиардеров снизилось с 414 до 397 человек, но их финансовое состояние выросло на 19 процентов до 1,7 триллиона долларов. В России небольшое снижение фиксируется по количеству (минус три процента, 98 человек) и состоянию (2,9 процента, 421 миллиард долларов). А в целом в Европе, России, Африке и на Ближнем Востоке совокупное состояние миллиардеров сократилось на 6,8 процента до 2,4 триллиона долларов.

Ранее в ноябре основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что причиной роста неравенства в мире является легкий доступ богатых людей к средствам для инвестирования. По его мнению, те, у кого есть деньги, не несут никакой ответственности за свои вложения, а все расходы перекладываются на тех, кто беднее.

lenta.ru
  • Вчера, 17:26
  • DTV
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