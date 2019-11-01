Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, которую можно обычно увидеть в сумерках после захода светила или до его восхода.
В понедельник, 11 ноября, жители Молдовы смогут наблюдать редкое астрономическое явление - прохождение Меркурия по диску Солнца, а на следующий день, 12 ноября, наступит полнолуние. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий каждые 116 дней оказывается между Солнцем и Землей, но за счет значительного угла наклона орбиты Меркурий на небе Земли обычно проходит выше или ниже солнечного диска, сообщает bloknot-moldova.md.
Прохождение Меркурия по солнечному диску бывает достаточно редко и только в мае или в ноябре. Майские прохождения происходят с интервалом в 13 или 33 года. В XXI веке их можно было наблюдать в 2003 и 2016 годах, а следующее будет только в 2049 году.
Ноябрьские прохождения происходят с интервалом в 13 лет, а иногда 7 лет. В XXI веке ноябрьское прохождение Меркурия было в 2006 году, а следующее после 11 ноября 2019 года будет только через 13 лет – в 2032 году.
С территории Молдовы наблюдать это редкое явление можно будет, начиная с 14ч35м28с по местному времени примерно в течение шести часов. Нынешнее прохождение интересно тем, что к моменту середины явления центры дисков Меркурия и Солнца будут разделять всего 76'', и это будет минимальное расстояние для всех прохождений Меркурия в XXI веке. Можно сказать, что в это прохождение Меркурий пройдет почти через центр солнечного диска.
Меркурий во время прохождения будет двигаться попятно, т.е. против суточного вращения неба – с востока на запад. Не исключено, что в этот день, 11 ноября, Меркурий будет единственным пятнышком на фоне солнечного диска.
Специалисты напоминают астрономам-любителям, что следует заранее позаботиться о приобретении солнечного фильтра, так как наблюдать за транзитом через оптические приборы без специальных защитных светофильтров категорически запрещается.
Это астрономическое явление смогут наблюдать также жители западных районов России, Украины, стран Европы и Африки, а также Южной Америки.
С Земли можно наблюдать только транзит Венеры и Меркурия. Ближайший транзит Венеры ожидается только в 2117 году.