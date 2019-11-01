Вчера, 8 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.
По информации румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение произошло в 23:38, в сейсмической зоне Вранча, на глубине 131 км, передает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
Сейсмоактивность зафиксирована вблизи городов Плоешть (53 км), Брашов (62 км), Бакэу (139 км), Галац (136 км), Бухарест (106 км).
В ноябре в Румынии произошло семь землетрясений, магнитуда которых составила от 2,5 до 3,6 по Рихтеру.
В этом году самое значительное землетрясение в Румынии силой 4,5 балла произошло в уезде Бузэу.