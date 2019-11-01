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«Примаковские чтения» теперь и в Приднестровье

«Примаковские чтения» теперь и в Приднестровье

Сегодня Приднестровье посетила российская делегация, в которую вошли представители Госдумы, МИДа, ветераны дипломатической службы, преподаватели МГИМО и учёные ИМЭМО РАН (Институт международной экономики и международных отношений Российской академии наук), сообщает ИА Новости Приднестровья.

В программу визита входили круглый стол с участием преподавателей и студентов Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и встреча с руководством Верховного Совета и МИД ПМР.

Круглый стол - часть традиционных «Примаковских чтений», проводимых, по словам Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдове Олега Васнецова, уже пятый год. При поддержке диппредставительств РФ они организовываются и за рубежом. В Приднестровье - впервые.

25 октября этого года исполнилось бы 90 лет со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, в разные годы возглавлявшего уже упоминавшийся ИМЭМО, Службу внешней разведки, МИД и Правительство РФ, а также российскую Торгово-промышленную палату.

К слову, в состав российской делегации вошёл и внук выдающегося советского и российского дипломата, учёного и политика – тоже Евгений Примаков. Приднестровцам он известен не только как журналист и телеведущий. Он – депутат Госдумы РФ, баллотировавшийся по Балашовскому округу (Саратовская область), к которому был приписан и Тирасполь.

«Евгений Примаков – символ поиска нового справедливого мироустройства» - так называлась панельная дискуссия, состоявшаяся в рамках круглого стола. Российский посол Олег Васнецов в самом её начале отметил, что разговор пойдёт «не только о личности, но и об истории государства, поскольку личность Евгения Максимовича Примакова тесно связана с историей советского и российского государства». В свою очередь, вспоминая положивший конец однополярному миру исторический «разворот над Атлантикой» Евгения Примакова (Прим. ред.: После сообщения о НАТОвских бомбардировках Югославии, совершая в ранге российского премьер-министра визит в США, Евгений Примаков приказал развернуть правительственный самолёт), Евгений Примаков (младший) заметил, что «произошёл он в марте 1999 года, а готовился заранее». Также внук выдающегося дипломата заметил, что идеи его деда легли в основу последних двух редакций российской внешней политики.

«Мы уважаем интересы других стран, но мы должны в первую очередь преследовать свои интересы», - так вкратце охарактеризовал дипломатическое наследие Е. М. Примакова российский парламентарий.

Совет ветеранов МИД России к 90-летию Евгения Примакова издал книгу о нём. Три экземпляра переданы Приднестровскому госуниверситету председателем этой организации Валерием Морозовым. Представляя этот труд, он бегло прошёлся по его содержанию. Предисловие написано Сергеем Лавровым, в котором нынешний глава российского внешнеполитического ведомства называет Евгения Примакова своим учителем. В основу книги легли воспоминания лично знавших его дипломатов, как уже вышедших в отставку, так и продолжающих службу.

Говоря об Евгении Примакове как о своём учителе, директор Центра европейских исследований МГИМО МИД РФ Николай Грибин обратился к студентам Приднестровского госуниверситета со словами: «Ищите учителей, набирайтесь у них мудрости, знаний и опыта». А преподавателям посоветовал столь же трепетно относиться к тем, «кто идёт за ними», как это делал Евгений Максимович.
novostipmr.com
  • Вчера, 16:15
  • DTV
  • Просмотров: 26
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