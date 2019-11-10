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В резвящемся в море ките усмотрели российского шпиона

В резвящемся в море ките усмотрели российского шпиона

В Северном Ледовитом океане белуху, которая играла в мяч с моряками южноафриканской лодки, приняли за российского шпиона. Предположения ученых приводит Independent.

В сети появилось видео, на котором пассажир судна в куртке с логотипом Danah Explorer бросает мяч в воду, а кит бросается за ним, чтобы вернуть хозяину. Эксперты решили, что дружелюбное животное — это специально обученный российской армией кит по кличке Хвалдимир (Hvaldimir), сообщает lenta.ru.

Исследователь водных млекопитающих Квад Финн (Quad Finn) заявил, что поведение белухи на кадрах — неестественное. «Люди достали Хвалдимира из воды и обучили разным трюкам, в частности приносить предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого все еще зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость», — пояснил эксперт.

Мнение Финна разделяет и автор научных статей New York Times и Scientific American Феррис Джабр (Ferris Jabr). «Это скорее всего Хвалдимир, плененный однажды кит, которому, вероятно, удалось сбежать от российских военных. Одинокий, голодный и покалеченный он скитается по морям, ищет еду и человеческое внимание», — высказался он.

Норвежский институт морских исследований и Фонд Хвальдимира (Hvaldimir Foundation), организованный в Норвегии с целью сбора средств на содержание белухи, еще не подтвердили предположение специалистов.

26 апреля телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России.

lenta.ru
  • Вчера, 17:20
  • DTV
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