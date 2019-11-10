Встреча руководства и депутатов Верховного Совета ПМР с российскими политологами и экспертами прошла в Доме официальных приёмов. В ней также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Как сообщает ИА Новости Приднестровья, визит российской делегации состоялся в рамках «Примаковских чтений», которые проводятся в России и ряде других государств, включая Молдову и Приднестровье.
Встреча прошла в формате диалога, в ходе которого приднестровские парламентарии рассказали российским гостям о внешне- и внутриполитической ситуации в республике.
Как отметил в интервью журналистам председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, о многих проблемах, с которыми сегодня сталкивается Приднестровье, российские эксперты и политологи не были информированы. В частности, это касается банковской сферы и двойного таможенного контроля на приднестровско-украинской границе. «Коллеги выслушали нас и сделали пометки с целью обсудить полученную информацию на экспертном уровне и найти варианты решений данных вопросов», – сказал Александр Коршунов.
Депутат Государственной думы РФ, член думского комитета по международным делам Евгений Примаков в интервью журналистам заметил, что острые моменты, которые касаются гуманитарных аспектов, жизни людей и их интересов, к сожалению, могут использоваться в политической борьбе. «В том числе учитывая тот тяжёлый политический кризис, который мы сейчас видим в Кишинёве», – сказал депутат.
По мнению Евгения Примакова, национальные интересы Молдовы должны строиться на хороших отношениях с Тирасполем. «Было бы здорово, если бы в соседнем государстве поняли, что блокировать счета приднестровской стороны, создавать проблемы приднестровской стороне – не в интересах Кишинёва», – считает российский парламентарий.
На встрече были традиционно подняты вопросы получения гражданства РФ и материнского капитала. Евгений Примаков, баллотировавшийся по Балашовскому округу (Саратовская область), к которому был приписан и Тирасполь, констатировал, что предоставление российского гражданства является самым главным вопросом, с которым к нему обращаются приднестровцы. «Вопрос сложный. Я сторонник того, что русскоговорящие, русскоязычные должны иметь возможность получения российского гражданства. Дискуссии об этом в Госдуме продолжаются», – отметил российский парламентарий.
Говоря о получении материнского капитала, Евгений Примаков, подчеркнул, что в этом вопросе не может быть отдельного точечного решения. «Нужно менять законодательство, при котором маткапитал будет предоставляться гражданам, проживающим за пределами РФ. Гораздо сложнее убедить Минфин, что решение оправдано. Хотя с точки зрения справедливости это должно быть сделано. Нужно более тонко проработать этот момент в законодательстве, чтобы это касалось именно тех российских граждан, которые реально в этом нуждаются», – сказал Евгений Примаков. Вопросы гражданства и маткапитала постоянно поднимаются и обсуждаются на площадке межпарламентского общения, отметил депутат Госдумы. «Нам важно знать и понимать, чем мы можем помочь. Россия не бросает Приднестровье», – подчеркнул российский политик. novostipmr.com