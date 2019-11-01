Мониторинг цен на рынках и в супермаркетах Одессы: ко вторым выходным ноября снова немного подорожала цветная капуста, на прилавках появляется больше цитрусовых.
Как сообщает timer-odessa.net, с каждой неделей ассортимент помидоров на рынке заметно сокращается. За килограмм томатов просят в основном 25-35 гривен. Самые доступные помидоры в супермаркете популярной торговой сети оценены почтив в 39 гривен за килограмм. Заметно меньше стало и огурцов. Килограмм обойдется как минимум в 30 гривен, самые дорогие – около 50, большинство вариантов – по 40-45. Магазинные огурцы за неделю подорожали на полторы гривны и теперь продаются по 45,5.
Цены в Одессе: мандарины по 35 гривен, чеснок по 50 Кабачки с прилавков почти исчезли, но кое-где их еще можно встретить по 30-35 гривен, подвявшие – по 20-25. С баклажанами пока ситуация обстоит получше – и выбор шире и цены приятнее – 15-25 гривен за кило. Мелкий зеленый болгарский перец можно купить от 15-20 гривен за килограмм, краснобокий или красный – 25-40, как и неделю назад. В супермаркете самый простой светло-зеленый перец продают по 30 гривен за килограмм.
За кило репчатого лука просят в основном 8-12 гривен, фасованный в сетке можно купить от 6. Лук в супермаркете уже не первую неделю держит цену в 9,3 гривны за килограмм. Крупную морковь в основном продают по 8-15 гривен, магазинная цена – без малого 8.
Крупный картофель на рынке продают в основном по 18-20 гривен, но есть варианты и по 15. Самая доступная магазинная картошка – по 16,4. Кило крупной белокочанной капусты обойдется посетителям рынка в 7-10 гривен, магазинная – по 7, как и была.
Цветная капуста снова немного подорожала. Если на прошлой неделе за килограмм просили в основном 15-18 гривен, то сегодня – 20-25, по 15 тоже есть, но не самая красивая. Магазинная цветная капуста подорожала с 19 до 26 гривен.
Тыкву на рынке продают по цене от 8 до 15 гривен за килограмм, магазинная – по 8, как и неделю назад. Мелкий красный редис на базаре продают по 20-25 гривен, что чуть дороже, чем на прошлых выходных.
Отечественный чеснок можно купить по цене от 25-30 до 60-65 гривен за килограмм, большинство вариантов – около 50. В супермаркете украинский чеснок продают по 63. Килограмм свежих шампиньонов или вешенок в основном оценивают в 45-55 гривен за килограмм.
Яблоки подорожали. Вариантов по 10-12 гривен уже почти не найти, в основном яблоки продают по 18-25 гривен за килограмм. Самые доступные яблоки в супермаркете оценили в 21 гривну за кило, что на 3 гривны дороже, чем на прошлой неделе. Сочные октябрьские груши продают по цене от 25 до 50 гривен за килограмм. Виноград в основном оценивают в 30-40 гривен. В магазине также представлен виноград по 30 гривен.
Хурму можно купить от 25 гривен за кило, как и в течение всего октября, но большинство вариантов – по 30-40. Самая доступная хурма в магазине – по 40. Гранаты на рынке, как и в начале месяца, продают в основном по 50 гривен, особенно роскошные – по 60—70. Магазинные гранаты дешевле – 40 гривен за килограмм.
Килограмм бананов на рынке можно купить за 25-35 гривен, чуть потемневшие – по 20. Магазинные бананы оценили в 29 гривен за килограмм.
С каждыми выходными на рынке растет выбор цитрусовых. Килограмм мелких мандаринов или бледных апельсинов можно купить за 35 гривен, лимоны – по 35-45.