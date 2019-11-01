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В Бендерах будут сделаны три автомобильные парковки

В Бендерах будут сделаны три автомобильные парковки

47-ая внеочередная сессия городского Совета народных депутатов внесла изменения и дополнения в ряд Решений, касающихся бюджета города, и некоторых Программ.

Как сообщается на сайте Совет народных депутатов г. Бендеры, изменения коснулись Резервного Фонда. В смете его расходов предусмотрено финансирование проведения аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. Летние ливни размыли некоторые улицы сел Гиска и Протягайловка. Госадминистрация выделила 62 тысячи рублей на восстановление поврежденных участков. Сессия городского Совета согласовала соответствующее распоряжение главы государственной администрации.

В Бендерах будет закуплены новые контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Деньги на их приобретение будут взяты из средств территориального целевого бюджетного экологического фонда.

Изменения также коснулись и Программы обустройства стоянок и парковок. До конца года будут сделаны три автомобильные парковки. Одна из них в районе Бендерской крепости. Там, по мнению депутатов, особенно важно упорядочить постоянно возрастающий поток автотранспорта в дни проведения народных гуляний.

bendery.org
  • Вчера, 17:31
  • DTV
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