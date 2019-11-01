Цены в Молдове выросли в октябре на 0,9% против 0,8% в сентябре. Кумулятивный уровень инфляции с 1 января составил 5,5%, а годовой - с октября 2018 г. - 6,8%, что соответствует целевому коридору Национального банка - 5% плюс-минус 1,5%.
Как сообщили в Национальном бюро статистики, октябрьская инфляция вызвана сезонным ростом цен на продукты питания - на 1,8%. В то время, как непродовольственные товары подорожали лишь на 0,3%, а услуги населению - и вовсе на 0,1%, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Среди продуктов в октябре больше всего подорожали баклажаны - на 42,3%, помидоры - на 28,5%, огурцы - на 18,9%, картофель - на 17,3%, перец - на 7,8%. А подешевели - цитрусовые (-8,3%), экзотические фрукты (-7,6%), капуста (-3,7%).
Из непродовольственных товаров статистики отметили рост цен на детские пальто, мужкие куртки - 3,2%, сапоги - 1,4%, свитера - 1,3%. - 7,3%. В то же время, они утверждают, что бытовой газ в баллонах подешевел на 3,9%, а ГСМ - на 1,9%.
Среди услуг больше всего увеличилась плата за водительские курсы - на 5,7%, авиабилеты - на 3,3%, такси - 1,4%. С другой стороны, турпутевки за рубеж подешевели на 5,5%, а железнодорожные билеты - на 1,9%. Справка "ИНФОТАГ": В октябре 2018 г. инфляция равнялась 0,4%. А годовая - 0,9%. На 2019 г. НБМ первоначально прогнозировал индекс потребительских цен в пределах 5,4%. Затем трижды его пересматривал, последний раз по итогам полугодия, снизив до 5%. point.md