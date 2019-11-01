Начальник УНО г. Бендеры Наталья Ткаченко сообщила: у 6486 (из общего количества в 7441) бендерских учеников молдавский значится в расписании как второй официальный. С каждым годом его хотят изучать все больше ребят: если в 11 классе – это 75%, то в первом – 90 %.
Как сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры, на заседание круглого стола «Вопросы методики преподавания молдавского языка и литературы в организациях общего образования с русским, украинским языком обучения города Бендеры» собрались руководство города, преподаватели, родители и представители общественных организаций.
Тон разговору задал Глава госадминистрации Роман Иванченко, который и был инициатором этой встречи. Тему пояснили уже в начале разговора: «Почему выпускник школы, одиннадцать лет учивший молдавский язык как второй официальный, не в состоянии поддержать на нём простой разговор?» За 11 лет каждый ученик получает 1020 уроков молдавского языка.
«А на выходе из школы мы не получаем нужного результата», - заметил Роман Иванченко. Глава госадминистрации предупредил, что у него нет претензий к преподавателям, и предложил: «Разложить задачу на составляющие».
Преподавателям молдавского языка поневоле приходится быть первопроходцами. В Интернете нет готовых разработок уроков молдавского языка в отличие, скажем, от русского или украинского. Словом, рассчитывать on-line не приходится.
«Нужно больше упражнений в свободном доступе для всех учителей. Необходимы лингафонные кабинеты», - заметила одна из выступающих.
Остро не хватает учебников. Книги, по которым ребята сейчас занимаются, издавались в то время, когда вообще не было подходящей литературы. Но времена меняются, надо идти с ними в ногу, говорили бендерские преподаватели. Поэтому они самостоятельно создали две рабочие тетради: одну – для начальной школы, вторую – дополнительное учебное пособие. Бендерские учителя, и это признано на республиканском уровне, во многом опережают своих коллег из других городов. По их инициативе проводится конкурс чтецов, приуроченный к Мэрцишору, появился городской фестиваль «Традиций де Крэчун».
Для того чтобы знать язык, им надо пользоваться, отмечали преподаватели, а классы перегружены: в них более 20 человек, тогда как в украинских группах всего 5-6. Как за 45 минут уделить внимание каждому ученику? Почти нет литературы для чтения на молдавском языке. Вспомнили даже Маяковского, который «обучался азбуке с вывесок». В Бендерах это сделать невозможно, ведь если не принимать в расчет официальные учреждения, вывески на молдавском языке отсутствуют. Предложили создавать лагеря отдыха, где дети могли бы свободно общаться на всех официальных языках.
Заместитель министра просвещения Алла Николюк напомнила, что новые образовательные стандарты требуют не только определенного набора знаний, но и умения их применять на практике, то есть – говорить.
«Язык формирует не только навыки, но и чувство патриотизма», – считает руководитель городского методического объединения Полина Чентолой.
С ней согласен Роман Иванченко: «Мы создаем для себя свое будущее».
Он предложил систематизировать прозвучавшие предложения. Разговор на эту актуальную тему будет продолжен.