Комитет Верховного Совета ПМР по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства рассмотрел инициативу Правительства ПМР о включении услуг по трудоустройству за рубежом в лицензируемые виды деятельности.
Автор законопроекта отмечает, что сегодня граждане, как правило, получают информацию о работе за пределами республики в Интернете (сайты, социальные сети) или в печатных изданиях (газета «Маклер» и другие). Гарантировать достоверность такой информации, а также добросовестность кадровых агентств или посредников никто не может. Данное обстоятельство создаёт угрозу правам и интересам граждан ПМР, говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает ИА Новости Приднестровья.
Услуги по трудоустройству за рубежом являются лицензируемым видом деятельности во многих государствах, в том числе в Российской Федерации и Республике Беларусь.
Председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан отметил, что правительственная инициатива нашла понимание у депутатов. «Есть случаи, когда граждане уезжают работать за рубеж и остаются обманутыми. Никто не запрещает работать в этом направлении, но такая деятельность должна лицензироваться, чтобы граждане понимали, на какую работу они едут, какая будет оплата труда. А государство будет знать, куда едут граждане, для того чтобы в случае необходимости их защитить», – сказал глава парламентского комитета. novostipmr.com