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Услуги по трудоустройству за рубежом предложено лицензировать

Услуги по трудоустройству за рубежом предложено лицензировать

Комитет Верховного Совета ПМР по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства рассмотрел инициативу Правительства ПМР о включении услуг по трудоустройству за рубежом в лицензируемые виды деятельности.

Автор законопроекта отмечает, что сегодня граждане, как правило, получают информацию о работе за пределами республики в Интернете (сайты, социальные сети) или в печатных изданиях (газета «Маклер» и другие). Гарантировать достоверность такой информации, а также добросовестность кадровых агентств или посредников никто не может. Данное обстоятельство создаёт угрозу правам и интересам граждан ПМР, говорится в пояснительной записке к законопроекту, сообщает ИА Новости Приднестровья.

Услуги по трудоустройству за рубежом являются лицензируемым видом деятельности во многих государствах, в том числе в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан отметил, что правительственная инициатива нашла понимание у депутатов. «Есть случаи, когда граждане уезжают работать за рубеж и остаются обманутыми. Никто не запрещает работать в этом направлении, но такая деятельность должна лицензироваться, чтобы граждане понимали, на какую работу они едут, какая будет оплата труда. А государство будет знать, куда едут граждане, для того чтобы в случае необходимости их защитить», – сказал глава парламентского комитета.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:55
  • DTV
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