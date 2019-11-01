В конце октября приднестровский кикбоксёр Максим Казаку стал чемпионом мира в разделе К-1 среди взрослых. Напомним, мировое первенство проходило в столице Боснии и Герцеговины г. Сараево. Четыре боя – четыре победы в весовой категории до 57 кг. На ринге боец из Тирасполя одолел сильных титулованных спортсменов из Македонии, США, Российской Федерации и Украины, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Результат, которого добился приднестровский файтер, был отмечен Президентом ПМР Вадимом Красносельским. На торжественном собрании в честь годовщины образования милиции Приднестровья Максим Казаку из рук министра внутренних дел ПМР Руслана Мовы получил медаль «За трудовую доблесть». На международной арене яркий, успешный спортсмен представил и наше государство, и динамовское движение.
«Мы серьёзно готовились к соревнованиям в Сараево. Морально был готов победить. Мне противостояли соперники высокого уровня. Кубок, медаль чемпионата и награда, которой я был удостоен, это результат сплочённой работы всех, кто мне помогал и поддерживал. Мой тренер Иван Васильевич Деркаченко, словно второй отец, всегда рядом и полностью отдаёт себя этому кропотливому труду, который приносит плоды. Я горжусь тем, что выхожу на ринг под флагом «Динамо». Мне приятно, что об этом многие знают. В планах пройти отбор на Всемирные игры по кикбокснгу и принять участие в Олимпиаде», – отметил чемпион мира из Приднестровья Максим Казаку.
Заслуженный тренер ПМР, профессор, кандидат педагогических наук и тренер по кикбосингу ФСО «Динамо-центр» Иван Деркаченко был удостоен ордена Почёта. Как говорит Иван Васильевич, такая награда стимулирует двигаться вперёд, развиваться и добиваться новых результатов.
«Успех Максима – это победа всей Федерации кикбоксинга Приднестровья, тренерского состава, который приложил немало усилий. Это и знаменитый тренер по лёгкой атлетике Александр Игоревич Моисеенко, и мастер спорта СССР Роман Фёдорович Татарко, тренер по общей физической подготовке. За постоянную поддержку на турнирах, оказанную Максиму, выражаю благодарность руководству нашей республики и Министерства внутренних дел ПМР. Успехи, которых добился Максим, мы обязательно приумножим и продолжим работать на результат. Впереди у нас чемпионаты Европы и мира. Я всегда говорю: «Максим, ты творишь историю». Он постоянно тренируется, ведёт здоровый образ жизни, поэтому я уверен, что всё у него получится», – подчеркнул Иван Деркаченко.
Максим Казаку, мастер спорта международного класса, на сегодняшний день является чемпионом Европы и мира по кикбоксингу среди юниоров и взрослых, 5-кратным обладателем Кубка мира, 2-кратным – Кубка Европы, чемпионом Балканских стран, а также многократным победителем в этом виде спорта в ПМР. mvdpmr.org