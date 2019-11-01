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Мэр итальянского города выплатил штраф шестью мешками с монетами

Мэр итальянского города выплатил штраф шестью мешками с монетами

В общей сложности Паоло Эрба собрал 168 килограммов монет, они составляют 1100 евро.
Мэр итальянского города Маленьо Паоло Эрба в знак протеста решил выплатить штраф государству шестью мешками монет номиналом в один евроцент, сообщила в Facebook мэрия города, передает life.ru.

В общей сложности Эрба собрал 168 килограммов монет, они составляют 1100 евро. Ранее государство обязало мэрию Маленьо вернуть эти средства, которые были собраны за счёт отчислений на благотворительность в налоговых декларациях местных жителей из-за двадцатидневной просрочки в сдаче финансового отчёта.

Собранные средства должны были пойти на помощь местным семьям инвалидов.

В письме к премьер-министру и главе МВД Эрба выразил желание, чтобы за деньгами приехал какой-нибудь государственный функционер и посмотрел, как в маленьком городе на самой окраине империи работают и выживают.

Ранее в Китае женщина купила автомобиль за монеты.
life.ru
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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