Продолжаются заседания рабочей группы по экологии, сформированной из депутатов Тираспольского городского Совета, специалистов МУП «Спецзеленстрой», Управления городского хозяйства, МУП ЖЭУК и экоактивистов. В этот раз участники собрались для того, чтобы обсудить выполненные в городе работы и планы «Спецзеленстроя», Государственной администрации, УНО и ЖЭУК, сообщается на сайте Тираспольского городского Совета народных депутатов. По информации, представленной МУП «Спецзеленстрой», в течение 2019 г. было снесено 600 деревьев, проведено омоложение 139 деревьев, сформированы кроны у 1213 деревьев. Постоянно проводятся уходные работы, высаживаются не только деревья и кустарники, но и цветы.
Существенной проблемой для города является большое количество пней. Как уже ранее говорилось на первой встрече рабочей группы, вопрос остаётся нерешённым из-за отсутствия специального оборудования. Тем не менее, предприятие прилагает все возможности и имеющееся оборудование для решения данной проблемы. Так был установлен своеобразный рекорд – в детском саду № 16 был извлечён пень с корневой системой весом более 3 тонн. Кроме того, при корчёвке возникают сложности из-за большого количества коммуникаций под деревьями.
В ходе обсуждения члены рабочей группы согласились с тем, что учреждению необходимо подготовить технико-экономическое в горсовет на рассмотрение. При этом, также было обращено внимание, что приобретённая техника может быть задействована при заказе работ коммерческими предприятиями, а также сдаваться в аренду, а это получение дополнительного дохода.
Обсуждали и возможность привлечения к озеленительным работам учащихся Суворовского училища, кадетов ТЮИ, активистов молодежных организаций и старшеклассников.
Экологические проблемы являются общественно значимыми, поэтому для вовлечения горожан в различных экологических акциях необходимо использовать социальную рекламу.
При этом, необходимо регулярно информировать граждан о предстоящем спиле и высадке зелёных насаждений, создав для этого на сайте Государственной администрации специальный раздел.
О механизме работы с населением рассказали представители ЖЭУК. Учреждение закупает и передаёт домовым активистам саженцы для посадки. Сложность заключается в том, что жители часто не знают о том, какие породы дерева необходимо высаживать, какой уход должен обеспечиваться насаждениям. Процент приживаемости таких насаждений – менее половины. Но «Спецзеленстрой» может привлекать к своим посадкам граждан, организовывая субботники, чтобы высадки были не хаотичными, а плановыми и обоснованными с точки зрения приживаемости культур, особенностей почвы и ухода. Эти меры положительно повлияют на развитие экологической культуры тираспольчан.
В числе приоритетных направлений – инвентаризация зелёных насаждений. Рабочая группа запросит в Республиканском ботаническом саду информацию о том, во сколько обойдётся инвентаризация одного квадратного метра зелёных насаждений. Также необходимо обеспечить специализированные учреждения – УГХТ и ЖЭУК специалистами, которые будут осуществлять подсчёт и мониторинг приживаемости деревьев. Кроме того, нормативно-правовая база по благоустройству и озеленению нуждается в систематизации.
Заседания рабочей группы продолжительны по времени и эмоциональны: происходит обмен мнениями, предложениями и наблюдениями. Но это огромный плюс: значит, экологические проблемы воспринимаются каждым из нас. И неравнодушие, переживания о нашей природе, чистом воздухе через совместную и трудную работу сделают наш город самым зелёным, чистым и красивым.