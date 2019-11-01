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Зеленскому и Путину предложили место для встречи

Зеленскому и Путину предложили место для встречи

Проблема Донбасса может решиться только между двумя государствами, "а не между всеми", считает Нурсултан Назарбаев.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане и обсудить урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщает korrespondent.net.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (конфликт на Донбассе – ред.). Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", – сказал Назарбаев на заседании политического форума Астана клуб в Нур-Султане.

Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в нормандском формате, привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема "решается только между двумя государствами, а не между всеми".

Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет", Назарбаев передал это Путину. "Теперь посмотрим", – добавил он.

По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

"Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей Восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", – сказал он.

В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", – заметил первый президент Казахстана.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский встретился с Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию. Тогда сообщалось, что они обсудили ситуацию на Донбассе, а также переговоры в нормандском формате.

Также сообщалось, что накануне в Кремле оценили вероятность встречи нормандской четверки до конца нынешнего года.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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