Уголовное дело в отношении членов международного преступного сообщества, которым руководил Владимир Плахотнюк, направлено в суд.
В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа. Их обвиняют в организации преступного сообщества, контрабанде наркотиков, покушении на незаконный оборот наркотических средств.
По версии следствия, с июня по августа 2017 года обвиняемые действовали в составе ОПГ, главарями которой являлись Владимир Плахотнюк и Олег Прутяну. Злоумышленники поставляли в РФ крупные партии контрабанды - каннабис и гашиш. Кроме того, они занимались последующей продажей наркотиков.
По данным Генпрокуратуры, после 30 мая 2017 года Роман, Киракосян и Биченов дважды отправляли наркотики с территории Украины в Московский район. По данным следствия, преступники незаконно ввезли порядка 7 кг наркотиков.
"Ввезенные наркотические средства изъяты из автомашин указанных лиц. Всего в ходе пресечения незаконной деятельности преступного сообщества правоохранительными органами изъято более 1 тонны гашиша и каннабиса", - сообщили в Генпрокуратуре.
Дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Брянский областной суд.
Еще 18 участников банды уже осуждены судами РФ за совершение аналогичных преступлений. Расследование в отношении других соучастников продолжается. Владимир Плахотнюк и его подельники объявлены в международный розыск. procrf.ru