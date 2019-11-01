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Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении участников ОПГ Плахотнюка

Генпрокуратура РФ направила в суд дело в отношении участников ОПГ Плахотнюка

Уголовное дело в отношении членов международного преступного сообщества, которым руководил Владимир Плахотнюк, направлено в суд.

В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа. Их обвиняют в организации преступного сообщества, контрабанде наркотиков, покушении на незаконный оборот наркотических средств.

По версии следствия, с июня по августа 2017 года обвиняемые действовали в составе ОПГ, главарями которой являлись Владимир Плахотнюк и Олег Прутяну. Злоумышленники поставляли в РФ крупные партии контрабанды - каннабис и гашиш. Кроме того, они занимались последующей продажей наркотиков.

По данным Генпрокуратуры, после 30 мая 2017 года Роман, Киракосян и Биченов дважды отправляли наркотики с территории Украины в Московский район. По данным следствия, преступники незаконно ввезли порядка 7 кг наркотиков.

"Ввезенные наркотические средства изъяты из автомашин указанных лиц. Всего в ходе пресечения незаконной деятельности преступного сообщества правоохранительными органами изъято более 1 тонны гашиша и каннабиса", - сообщили в Генпрокуратуре.

Дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Брянский областной суд.

Еще 18 участников банды уже осуждены судами РФ за совершение аналогичных преступлений.
Расследование в отношении других соучастников продолжается. Владимир Плахотнюк и его подельники объявлены в международный розыск.
procrf.ru
  • Сегодня, 08:45
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