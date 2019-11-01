Курсы повышения квалификации проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Приволжским исследовательским медицинским университетом, сообщает Министерство здравоохранения. В этом году курсы проходят 160 стоматологов и дерматовенерологов.
«К 2020 году мы планируем обучить около 500 врачей. У нас уже был проведен первый этап курсов для педиатров и терапевтов. В ближайшее время они уже получат соответствующий сертификат российского образца. В перспективе мы хотим охватить всех врачей республики», - пояснил вице-премьер - министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан, передает novostipmr.com.
Слушатели курсов рассказали о том, что процесс обучения организован в удобном режиме, срывать работу не приходится.
«Только вчера я проводил прием, а сегодня уже здесь, на лекции. Дальше будут вебинары, в свое свободное время я дистанционно буду слушать лекции. Мне очень интересен российский опыт в лечении пациентов, новый взгляд. Такого масштаба курсы прохожу впервые. До этого получать знания ездил на двухдневные курсы в Кишинев, Одессу», - рассказал врач-ортопед Рыбницкой районной стоматологической поликлиники Александр Мустя.
«Для меня как для врача эти курсы просто жизненно необходимы. По истечении определенного времени нам нужно постоянно обновлять свое видение. До этого проходила здесь, в Приднестровье, трехдневные курсы. А так, чтобы сразу 144 часа, – это было бы долго и накладно в другой стране, сейчас же все организовано с пользой для нас, за что и хочется сказать спасибо», - говорит врач-стоматолог частной стоматологический клиники Надежда Мазур.
Курсы будут продолжаться 4 недели. Сначала это очные занятия, а затем обучение в дистанционном режиме. Во время завершающей недели преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета приедут в Тирасполь для того, чтобы провести итоговое тестирование для врачей.